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國泰航空開通香港至慕尼黑直航 強化歐洲市場布局

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
國泰航空於2025年6月16日正式開通香港至德國慕尼黑的全新直航服務，國泰航空強調，這是首次將香港與巴伐利亞州首府直接連接，進一步強化集團在歐洲市場的布局。圖／國泰航空提供
國泰航空於2025年6月16日正式開通香港至德國慕尼黑的全新直航服務，國泰航空強調，這是首次將香港與巴伐利亞州首府直接連接，進一步強化集團在歐洲市場的布局。圖／國泰航空提供

國泰航空於2025年6月16日正式開通香港至德國慕尼黑的全新直航服務，國泰航空強調，這是首次將香港與巴伐利亞州首府直接連接，進一步強化集團在歐洲市場的布局。此前，國泰航空已於6月5日啟動往返羅馬的季節性航線，並計畫於8月3日重返比利時首都布魯塞爾，持續拓展歐洲航線網絡。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，非常高興將慕尼黑納入集團環球航點之一，為旅客帶來便利的直航體驗，連結香港與這個歐洲重要的經濟、製造及交通中心，乘客不僅能探索慕尼黑豐富的文化藝術及創新氛圍，還可透過合作夥伴的代碼共享航班，輕鬆前往歐洲其他城市。

香港 慕尼黑 國泰航空

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