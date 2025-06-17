勞力士贊助賽車不遺餘力 團隊精神成就頂級耐力賽事
勞力士（Rolex）長期支持賽車運動，與迪通拿著名的24小時耐力賽結緣於1960年代，不僅促成了經典蠔式恒動宇宙計型迪通拿（Oyster Perpetual Cosmograph Daytona）腕表的誕生，也從此與講究團隊合作精神的耐力賽結下不解之緣。
2001 年起，勞力士就開始擔任利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）的大會指定時計暨獨家主要合作夥伴，並進一步於2016年起成為國際汽聯世界耐力錦標賽（FIA World Endurance Championship, WEC）的大會指定時計，大力支持這項不懈追求卓越表現的團隊賽事。
勞力士不僅贊助賽事本身，頂尖耐力賽的傳奇車手中更不乏勞力士代言人，例如：在利曼24小時耐力賽中九度奪冠並榮獲2013年國際汽聯世界耐力錦標賽冠軍的湯姆克里斯滕森（Tom Kristensen）、2015 年國際汽聯世界耐力錦標賽冠軍馬克韋伯（Mark Webber）；以及即將迎來其在國際汽聯世界耐力錦標賽第二個賽季的詹森巴頓（Jenson Button）等人。今年賽季揭幕戰、巴塞隆納4小時耐力賽（4 Hours of Barcelona）中強勢奪冠的傑米查德維克（Jamie Chadwick）更是首位在利曼原型車2組比賽中獲勝的女車手；這位勞力士代言人也於本月代表IDEC Sport車隊首次參與該賽事的利曼原型車2組（LMP2）比賽。此次參賽是她征戰歐洲利曼系列賽（European Le Mans Series）的其中一站。
在耐力賽中，車手和隊友之間的合作關係比起其他賽事更為深厚連繫。2025年適逢勞力士代言人韋伯贏得國際汽聯世界耐力錦標賽冠軍十週年，他坦言：「在單座車賽事中，整輛車都為你一人服務。… 而在跑車賽事中，會有三位甚至更多車手共同使用… 要確保每個人都能在車中感到舒適，並在各種條件下發揮出色表現，是一件極為複雜的事，需要大家互相理解。而這正是團隊合作與默契的作用所在；坦誠相待和團隊精神是制勝關鍵。」克里斯滕森也曾言，「此類賽事極度依賴團隊合作及車手間的默契配合。每個人都得適應同一輛賽車，並在數小時內齊心協力，無縫合作。」
曾於2009年榮獲國際汽聯世界一級方程式錦標賽年度賽車手冠軍（FIA Formula 1® Drivers' World Champion），並將於2025年再度領銜競逐國際汽聯世界耐力錦標賽超跑組別的勞力士代言人巴頓解說，參加利曼24小時耐力賽的車隊需連續奮戰近100小時，其中36小時需保持清醒，「與隊友的合作讓我深刻領悟到互相妥協和包容的重要意義。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言