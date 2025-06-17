勞力士贊助賽車不遺餘力 團隊精神成就頂級耐力賽事

勞力士（Rolex）長期支持賽車運動，與迪通拿著名的24小時耐力賽結緣於1960年代，不僅促成了經典蠔式恒動宇宙計型迪通拿（Oyster Perpetual Cosmograph Daytona）腕表的誕生，也從此與講究團隊合作精神的耐力賽結下不解之緣。

2001 年起，勞力士就開始擔任利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）的大會指定時計暨獨家主要合作夥伴，並進一步於2016年起成為國際汽聯世界耐力錦標賽（FIA World Endurance Championship, WEC）的大會指定時計，大力支持這項不懈追求卓越表現的團隊賽事。

勞力士不僅贊助賽事本身，頂尖耐力賽的傳奇車手中更不乏勞力士代言人，例如：在利曼24小時耐力賽中九度奪冠並榮獲2013年國際汽聯世界耐力錦標賽冠軍的湯姆克里斯滕森（Tom Kristensen）、2015 年國際汽聯世界耐力錦標賽冠軍馬克韋伯（Mark Webber）；以及即將迎來其在國際汽聯世界耐力錦標賽第二個賽季的詹森巴頓（Jenson Button）等人。今年賽季揭幕戰、巴塞隆納4小時耐力賽（4 Hours of Barcelona）中強勢奪冠的傑米查德維克（Jamie Chadwick）更是首位在利曼原型車2組比賽中獲勝的女車手；這位勞力士代言人也於本月代表IDEC Sport車隊首次參與該賽事的利曼原型車2組（LMP2）比賽。此次參賽是她征戰歐洲利曼系列賽（European Le Mans Series）的其中一站。

在耐力賽中，車手和隊友之間的合作關係比起其他賽事更為深厚連繫。2025年適逢勞力士代言人韋伯贏得國際汽聯世界耐力錦標賽冠軍十週年，他坦言：「在單座車賽事中，整輛車都為你一人服務。… 而在跑車賽事中，會有三位甚至更多車手共同使用… 要確保每個人都能在車中感到舒適，並在各種條件下發揮出色表現，是一件極為複雜的事，需要大家互相理解。而這正是團隊合作與默契的作用所在；坦誠相待和團隊精神是制勝關鍵。」克里斯滕森也曾言，「此類賽事極度依賴團隊合作及車手間的默契配合。每個人都得適應同一輛賽車，並在數小時內齊心協力，無縫合作。」