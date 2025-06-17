國泰航空攜手旅遊業者 推出香港自由行優惠價7777起
國泰航空攜手眾多旅行社共同推出全新「香港解你的饞」三天兩夜機加酒自由行專案，經濟艙每人未稅價最低新台幣7777元起，商務艙專案則從新台幣18000元起。此優惠適用於2025年6月17日至12月31日出發，旅客可自台北或高雄起飛。
國泰航空表示，香港素以粵菜聞名，其中「鑊氣」料理更是極致火候與廚藝手感的展現。此次專案邀請旅客深入香港街頭巷弄，品嚐地道茶樓與大排檔的經典美味，包括喜記、新福記、生記與妹記等老字號，充分展現香港飲食文化的傳統與創新。
國泰航空表示，為提升旅程品質，國泰航空也在地面服務上提供選擇，桃園機場貴賓室配有獨立Solo Chair座位，並供應現點現做的招牌牛肉麵、雲吞麵與擔擔麵，讓旅客在起飛前即能先品嚐香港風味。返程時，旅客可於香港機場使用總面積達1,000平方公尺的「玉衡堂」商務貴賓室，體驗中式料理、品茗空間與舒適休憩區，也可造訪2025年5月全新開幕的「逸連堂」，一站匯聚「風味坊」、「百味坊」與「嚐味坊」三大主題區，並設有「悠然吧」供應咖啡與調酒。
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