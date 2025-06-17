運動旅遊異軍突起 日本馬拉松最受台旅客歡迎

旅遊業者觀察，運動旅遊興起，訂單成長量超過200%，其中台灣旅客最愛的是到日本參加馬拉松賽事，包含知名的富士山馬拉松、札幌馬拉松、姬路城世界遺產馬拉松等。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）旅遊趨勢逐漸改變，旅遊業者AsiaYo今天發布新聞稿表示，已經逐漸轉變為特色化、客製化、主題化的分眾旅遊，整個旅遊生態圈也隨之改變，取而代之的是「想跑就跑」、「想滑就滑」的主題式運動旅行。

AsiaYo說，熱愛參加國際運動賽事、挑戰自我的旅客越來越多，自疫情後開始整合平台資源，推出國際馬拉松、海外登山、越野單車、日韓滑雪、東南亞高爾夫等主題套裝行程，自2023疫情解封後至今，平台對於運動旅遊的訂單成長量超過200%，甚至還有逐月往上攀升的趨勢。

AsiaYo表示，運動旅遊已成為現在公司中異軍突起的項目，最受歡迎的前3大地區分別為日本、韓國、泰國，其中日本馬拉松最受台灣旅客歡迎，包含知名的富士山馬拉松、札幌馬拉松、姬路城世界遺產馬拉松等熱門賽事。

旅天下指出，棒球是台灣人極為關注的運動項目，尤其近年中華隊於國際賽場屢創佳績，棒球話題持續發燒，看準運動旅遊的市場潛力，積極規劃相關產品搶市。

另外，星宇航空海外高爾夫球巡迴賽也首度從台中出發，要赴日本高知舉辦，要讓旅客可以在在眺望小豆島與瀨戶內海的濱海球場「志度鄉村俱樂部」揮桿等。