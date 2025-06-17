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丹丹漢堡橋頭店遭駭爆紅！印度盜帳男狂發文吸粉破萬 網笑：好用心經營

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
丹丹漢堡─橋頭店粉專疑遭盜用，追蹤者瞬間翻倍成長。圖／翻攝丹丹漢堡─橋頭店FB
丹丹漢堡─橋頭店粉專疑遭盜用，追蹤者瞬間翻倍成長。圖／翻攝丹丹漢堡─橋頭店FB

丹丹漢堡－橋頭店」的臉書粉絲專頁日前疑似遭一位印度男盜用，引發社群上「現象級」的討論與朝聖，讓該分店一夕爆紅，由於該印度男狂發文並且開直播，讓粉專粉絲數暴增，短短不到兩天就吸粉破萬人，目前已有1.6萬人追蹤，許多網友笑稱「很認真在經營帳號耶，比之前的帳號主人更認真！」、「換了印度小編，流量也變好了！」

被譽為「速食界南霸天」的丹丹漢堡，旗下分店多各自有自己專屬的粉絲頁。這次被駭的「丹丹漢堡－橋頭店」原本多年沒有更新動態，但是自6月15日下午開始，粉絲頁大頭照、封面照均更新為一名五官深邃的印度男子自拍照，並多次放上個人自拍直播，讓網友紛紛湧入朝聖。

截至目前，該印度男子不僅換了粉專封面照及大頭照，還開了5場直播、並且分享了7則短影音，等於平均每1~2小時就會發文，讓許多網友留言稱讚「印度小編更新得好勤快！」；而該印度男分享的內容也五花八門，有河流淘金、叢林求生、製作爆米花等，網友也笑說「是要從餐飲業進軍採礦業嗎？」、「丹丹要出新品：印度爆米花嗎？」

面對粉絲頁疑似被駭客入侵的情況，「丹丹漢堡-橋頭店」的新版官方帳號也出面表示「謝謝大家的關心..目前正在處理.」，對於網友們的提醒，官方也表示「謝謝您的關心喔，已經申訴多次，也檢舉多次了」。

印度 丹丹漢堡

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