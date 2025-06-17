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必勝客一公尺派對盒開放外送！拉亞「愛德華辣醬」登場
想吃「一公尺派對盒」但又不知道如何帶回家嗎？必勝客宣佈，即日起至7月14日期間，限時提供「一公尺派對盒 雙北地區外送服務」，讓民眾在家免出門，就能享用一公尺派對盒。同樣是在家輕鬆享受，「拉亞漢堡」新推出由《黑白大廚》愛德華．李親自研發調製的限量產品「Edward Lee 醬大叔拌拌醬」，讓粉絲在家就可以感受名廚傳遞的好滋味。
全新升級的一公尺派對盒，比薩口味選擇更豐富，新增「經典費城起司牛肉」、「金沙黃金脆雞」、「BBQ黃金嫩雞」、「香濃蒜香海鮮」、「熱帶鳳梨海鮮總匯」與「炙燒明太子嫩雞」等口味，整體品項達15種。另外副食品項也從原本的7項升級至10項，新增「厚燒BBQ」、「酥炸杏鮑菇」、「黃金雞柳條」等人氣副食，每盒均可擁有3款自選口味比薩與10款副食，外帶2,199元起；7月14日前，雙北地區可開放限時外送服務，每組2,388元起。
連鎖早餐「拉亞漢堡」今年5月攜手《黑白大廚》的名廚愛德華．李（Edward Lee），推出「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」與「Edward Lee 韓式烤牛芝加哥堡」，其中也添加主廚特調的靈魂辣醬，獲得消費者的熱烈回饋。
拉亞漢堡自即日起，也讓該款辣醬正式登場，推出全新限量產品「Edward Lee 醬大叔拌拌醬」，由愛德華．李親自研發調製，在經典韓式辣醬基底上，巧妙加入美式元素，打造出香辣中帶甜潤、層次豐富卻不厚重的創意異國風味，每罐售價290元。透過Laya NOW App下單，還有機會抽中「美國華盛頓雙人來回機票」，以及愛德華·李主廚於華盛頓特區開設的餐廳「SHIA」雙人饗宴。
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