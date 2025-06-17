必勝客一公尺派對盒開放外送！拉亞「愛德華辣醬」登場

想吃「一公尺派對盒」但又不知道如何帶回家嗎？必勝客宣佈，即日起至7月14日期間，限時提供「一公尺派對盒 雙北地區外送服務」，讓民眾在家免出門，就能享用一公尺派對盒。同樣是在家輕鬆享受，「拉亞漢堡」新推出由《黑白大廚》愛德華．李親自研發調製的限量產品「Edward Lee 醬大叔拌拌醬」，讓粉絲在家就可以感受名廚傳遞的好滋味。

全新升級的一公尺派對盒，比薩口味選擇更豐富，新增「經典費城起司牛肉」、「金沙黃金脆雞」、「BBQ黃金嫩雞」、「香濃蒜香海鮮」、「熱帶鳳梨海鮮總匯」與「炙燒明太子嫩雞」等口味，整體品項達15種。另外副食品項也從原本的7項升級至10項，新增「厚燒BBQ」、「酥炸杏鮑菇」、「黃金雞柳條」等人氣副食，每盒均可擁有3款自選口味比薩與10款副食，外帶2,199元起；7月14日前，雙北地區可開放限時外送服務，每組2,388元起。

連鎖早餐「拉亞漢堡」今年5月攜手《黑白大廚》的名廚愛德華．李（Edward Lee），推出「Edward Lee 帶著走韓式拌飯米堡」與「Edward Lee 韓式烤牛芝加哥堡」，其中也添加主廚特調的靈魂辣醬，獲得消費者的熱烈回饋。