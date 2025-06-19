復古風味回歸！全台人氣古早味飲品推薦清單 這六間快收藏
每一杯古早味飲品都是一段故事，讓人回味無窮，一起用味覺穿越時光，感受台灣獨特的文化與溫暖人情。這六間在地老字號飲品推薦給你！趕快收藏起來吧！
高雄市/鹽埕區
高雄紅茶阿嬤是鹽埕老字號飲料攤，以親切阿嬤和古早味紅茶聞名，紅茶鮮奶更是加入整瓶高大牧場玻璃瓶，一杯只要$40，價格實惠、滋味濃郁，深受在地人與遊客喜愛，是高雄必喝的庶民美食之一。（MENU美食客年年提供）
台北市/北投區
擁有近 50 年歷史，是北投在地人強推的紅茶老店。招牌品項是仙草奶蜜跟紅茶，好喝便宜又大杯，紅茶帶甜擁有龍眼蜜香。仙草奶蜜則以奶精調和＋滑嫩仙草，香濃回甘，在地人與觀光客都排隊搶喝！（MENU美食客阿土伯提供）
台北市/中正區
在公館商圈開業超過20年，推薦點人氣招牌，是黑糖粉圓+鮮乳，珍珠算是比較有咬勁，Q彈有嚼勁。是附近學生族群的愛店。（MENU美食客心碎美食家提供）
台北市/中正區
公館巴伯Q奶的珍珠鮮奶以香醇濃郁的鮮奶搭配Q彈黑糖珍珠，甜度適中、口感層次豐富，喝得到珍珠的嚼勁與奶香的滑順，是招牌人氣飲品之一。（MENU美食誌夏提供）
台中市/北區
人氣品項是古早味鋁箔包裝的冬瓜茶及紅茶冰，重現小時候的鋁箔包茶飲文化，冬瓜茶自然不甜膩、紅茶微甜順口，包裝方便可冷凍保存、野餐攜帶超推薦！（MENU美食誌Lane的吃貨人生提供）
彰化縣/彰化市
Yi Ting ♡提供）
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