穿越宮崎駿筆下世界 靜岡濱松童話秘境 少女心與動漫魂一次收服

●從台灣直飛中部國際機場前往日本三大都市之一的名古屋，這回我們前進靜岡縣西部的濱松市，童話系打卡景點「溫暖之森」讓人彷彿走進宮崎駿的筆下世界；市政廳內6公尺高的初號機，則點燃每位動漫迷的熱血情懷。

美食上，從炭烤味噌五平餅到紅醋握壽司，風味豐富、價格實在，旅途中每一口都是驚喜。還有在磚紅老屋中細品的Kabuto黑啤酒，濃郁背後蘊藏台灣與日本百年交會的歷史，靜岡，遠比你想的還深刻。

● 溫暖之森（ぬくもりの森）：童話般建築群，拍照絕美，有小咖啡館與雜貨店

中世紀歐風建築很難不狂拍。記者趙大智／攝影

充滿中古世紀氛圍的溫暖之森位在靜岡縣濱松市，彷彿走入夢幻童話世界，古典的建築各有特色，森林中散布著10多家特色小店，波蘭陶品、香氛小鋪、手作皮革、土耳其雜貨、甜點果子之森，也有水車和蘑菇形狀的小屋，隨處可見各式植栽，陽光灑下來的光影不停變化，每個角落都好適合狂拍。

香菇造型小屋。記者趙大智／攝影 溫暖之森入口附近有冰淇淋搭蜜地瓜超美味。記者趙大智／攝影 連地圖都如此可愛。記者趙大智／攝影

● 福音戰士主題景點：巨大初號機，動漫迷必訪

新世紀福音戰士有6公尺高。記者趙大智／攝影

濱松市慶祝12個市町村合併滿20周年，「新世紀福音戰士」則迎來30周年，由於場景有相關連結，於是展開聯名活動，在市政廳的1樓，可以見到6公尺高的EVANGELION 初號機，據說男生看到會很興奮！展出會直到2026年2月28日為止。

● ヤマヤ五平：盯著老闆烤五平餅超療癒，玉子燒三明治超美味

草莓剉冰和五平餅是絕配，就算血糖超標也破功啦。圖／中部國際機場提供

ヤマヤ五平是靜岡縣濱松市的人氣名店，古色古香的建築外觀和內裡，彷彿走入時光隧道，令人心情平靜。五平餅是一絕，將搗碎的米飯弄成糰子，先烤一輪，再裹上濃稠的醬油，再放回爐子上烤，光看這過程就流口水！此外還有玉子燒三明治、布丁和剉冰，除了吸睛，也很美味。店內陳列明治時期老相機，金色的檯燈巧妙的融入在昭和風格的背景，各個角落都有復古風情十分好拍，老闆夫婦也很熱情，周休三日，前往時注意營業時間。

五平餅是熱賣商品。記者趙大智／攝影 ヤマヤ五平外觀吸引不少觀光客在對街拍攝。記者趙大智／攝影 全店充滿復古風情。記者趙大智／攝影 老闆在五平餅上塗上濃稠醬汁。記者趙大智／攝影 每個角落都懷舊。記者趙大智／攝影 每個角落都懷舊。記者趙大智／攝影 老闆收藏明治時期的古董相機。記者趙大智／攝影 看到美味甜點上桌誰不心動？記者趙大智／攝影

● 魚太郎：4家漁港產地直送，新鮮生魚片佐味滋康紅醋握壽司

魚太郎招牌的「軍艦握壽司」。記者趙大智／攝影

「魚太郎」就在半田市，靠近味滋康博物館，他們擁有4家漁港產地直送的魚蝦貝類，不透過中間商，收到漁貨後，以職人級好手藝當場製作握壽司，所以從早到晚都可以吃到最新鮮的漁貨，特別的是味滋康紅醋拌成的醋飯，跟海鮮搭配成握壽司十分美味。

魚太郎師傅秀出紅醋飯。記者趙大智／攝影 炸蝦握壽司。記者趙大智／攝影 當天漁港直送的新鮮生魚片握壽司。記者趙大智／攝影 魚太郎師傅笑容可掬送上美味壽司，記者趙大智／攝影 魚太郎有4家漁港產地直送新鮮魚貨。記者趙大智／攝影

● CENTRAIR HOTEL：Hello Kitty粉絲必然尖叫，伊藤園享抹茶甜點

「伊藤園」享用抹茶甜點。記者趙大智／攝影

濱名湖飯店位於保存德川家族300年歷史的濱松城旁，從南側可以欣賞濱松城公園的櫻花和紅葉，飯店擁有露天溫泉，也有以當地食材為特色的早餐自助餐。另中部國際機場的「CENTRAIR HOTEL」和機場航廈為共構，距離辦理登機手續櫃檯僅130公尺，還有Hello Kitty 主題房，可以獲得小禮物，很難不少女心蹦發而尖叫。

Hello Kitty主題房。記者趙大智／攝影 Hello Kitty主題房桌上有畫冊和彩色筆。記者趙大智／攝影

機場近第二航廈有飛機主題公園， FLIGHT PARK可以親自參觀波音787飛機，SEATTLE TERRACE以波音的發源地西雅圖為藍本而建造，可以享受正宗的西雅圖美食及購物。托運行李前，不妨到「伊藤園」享用抹茶甜點，旁邊還有超美味的水果大福，當然綜合蝦餅有多口未選擇，包裝精美，也是極為搶手並受到好評的伴手禮。

中部國際機場4樓。圖／中部國際機場提供 機場可以參觀波音787飛機。圖／中部國際機場提供

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