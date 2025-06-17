漢堡王「無麵包堡套餐」現省180！頂呱呱聯名餐新登場

「漢堡王」迎接618，自6月17日起，推出無麵包「低碳雙人餐」系列優惠，將使用肉排夾著配料的「無麵包堡」為主角，推出兩種不同組合方案。其中「低碳增肌雙人餐」有雙層牛、雙層脆雞兩種無麵包堡，搭配兩杯無糖綠茶，原價404元，優惠價299元；「低碳重訓雙人餐」內含四層牛無麵包堡、雙層牛無麵包堡，以及兩杯無糖綠茶，原價579元，優惠價399元。優惠限時14天，最高享69折起優惠。

「頂呱呱」今夏攜手帶動頂呱呱買氣的Podcaster歐娜，自即日起至6月30日期間推出聯名套餐，以「無敵烤腿」、「呱呱啵啵球」為重點，打造有「娜只是烤腿」獨享／雙人餐，以及「娜一桶炸雞」派對餐。