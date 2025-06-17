漢堡王「無麵包堡套餐」現省180！頂呱呱聯名餐新登場
「漢堡王」迎接618，自6月17日起，推出無麵包「低碳雙人餐」系列優惠，將使用肉排夾著配料的「無麵包堡」為主角，推出兩種不同組合方案。其中「低碳增肌雙人餐」有雙層牛、雙層脆雞兩種無麵包堡，搭配兩杯無糖綠茶，原價404元，優惠價299元；「低碳重訓雙人餐」內含四層牛無麵包堡、雙層牛無麵包堡，以及兩杯無糖綠茶，原價579元，優惠價399元。優惠限時14天，最高享69折起優惠。
「頂呱呱」今夏攜手帶動頂呱呱買氣的Podcaster歐娜，自即日起至6月30日期間推出聯名套餐，以「無敵烤腿」、「呱呱啵啵球」為重點，打造有「娜只是烤腿」獨享／雙人餐，以及「娜一桶炸雞」派對餐。
無敵烤腿標榜以獨家醬料醃漬出鮮嫩多汁的烤雞腿，並可加價10元升級「辣味紐奧良」。至於「呱呱啵啵球」則是歐娜公開推薦的人氣餐點。「娜只是烤腿獨享餐」內含無敵烤腿1隻、呱呱啵啵球1份、35元飲品1杯，原價224元，優惠價199元。「娜只是烤腿雙人餐」則有無敵烤腿1隻、原味雞腿1隻、原味炸雞1隻、呱呱啵啵球2份、35元飲品2杯，原價439元，特價379元。另款「娜一桶炸雞派對餐」包括原味雞腿3隻、原味炸雞3隻、呱呱包2顆、呱呱啵啵球2份與可口可樂(1.25L)1瓶，原價657元，特價499元。
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