影／野柳女王頭夜訪變裝秀搶先曝光 女王百變聲光震撼

「2025野柳石光夜訪女王」活動6月28日登場至7月13日，每晚間6點30分至9點於野柳地質公園登場，今晚試燈女王變裝秀首曝光，五光十色加上聲光效果，相當震撼。

交通部觀光署北觀處今年以「地景保育」為核心，結合藝術、創意與科技，演繹野柳地質公園奇岩美景。其中女王頭區「嬌點盛會-女王變裝秀」首邀國內知名藝術家攜手在地國中小師生共同創作，活動將野柳自然之美與藝術能量完美融合，歡迎國內外遊客今年夏夜走進野柳，一同欣賞期間限定的藝術光影饗宴。

北觀處處長陳煜川表示，「野柳石光夜訪女王」邁入第7年，有別以往強調聲光效果與大型設施展演，今年聚焦野柳地質公園地景特色，大幅減少燈區與設施量體，轉而打造更貼近自然的沉浸式光影體驗，突顯野柳地景樣貌與無可取代性。

副處長吳建志說，今年活動一大亮點為女王頭區首次融入藝術創作，以「心目中的女王頭」為主題，邀集藝術家及在地國中小學生揮灑創意，以畫筆描繪對女王的想像與情感連結，為野柳地質公園注入全新藝術活力，打造野柳女王獨有的變裝盛宴。

今年燈區各異其趣，自入口區「奇光異彩」迎賓長廊展開奇幻的光之旅程，腳下魚群隨著步伐於珊瑚間輕快游動；仿真區「光影盛會」可愛的海洋燈飾在夜色中閃耀，一旁栩栩如生的仿真女王頭，搭配充滿驚喜的光雕投影；俏皮公主區「海洋盛會」海底生物穿梭於蕈狀岩間，宛如童話般的水下世界；岩壁區「探索盛會」透過手機互動，召喚野柳特色動植物；儷影湖區「儷影盛會」雷射光筆勾勒出野柳奇岩輪廓。

野柳石光夜訪女王活動6月28日至7月13日舉辦，分時段（晚間6點30分及7點30分，中間無清場）入場且限量開放購票，

活動相關資訊請參考：

野柳石光夜訪女王官網：https://www.yehliu-nighttours.tw

北觀處官網 https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1

北觀粉絲團-幸福北海岸 https://www.facebook.com/northguan/

野柳地質公園官網 https://www.ylgeopark.org.tw/