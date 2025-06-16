才宣布互訂終身！Dua Lipa陪拍LV廣告 Callum Turner玩轉街頭潮鞋

Louis Vuitton 釋出全新男鞋「LV Buttersoft」形象廣告，由品牌大使、英國演員 Callum Turner 擔綱演出。才剛正式宣布與Dua Lipa訂婚的 Callum Turner，展現介於幽默與時尚間的張力。廣告中，Turner將鞋子拿起來當電話，令人聯想到經典諜報喜劇《特務行不行（Get Smart）》的特務橋段。此次拍攝由攝影師 Rosie Marks 操刀，Turner 身穿淺色丹寧套裝，輕鬆詮釋秋冬街頭紳士風格。

Turner 在受訪時透露，拍攝現場充滿家庭氛圍，「Dua（Lipa）在旁邊學西班牙文，我們還邊拍邊看切爾西踢球，像在自家客廳一樣。」這位熱愛收藏球鞋的演員表示：「從小就對球鞋著迷，不同造型、顏色我都愛嘗試，也敢挑戰風格。」本次主打的 LV Buttersoft 將於7月10日正式上市，廣告於今起同步曝光並開放預購。