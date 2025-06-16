才宣布互訂終身！Dua Lipa陪拍LV廣告 Callum Turner玩轉街頭潮鞋
Louis Vuitton 釋出全新男鞋「LV Buttersoft」形象廣告，由品牌大使、英國演員 Callum Turner 擔綱演出。才剛正式宣布與Dua Lipa訂婚的 Callum Turner，展現介於幽默與時尚間的張力。廣告中，Turner將鞋子拿起來當電話，令人聯想到經典諜報喜劇《特務行不行（Get Smart）》的特務橋段。此次拍攝由攝影師 Rosie Marks 操刀，Turner 身穿淺色丹寧套裝，輕鬆詮釋秋冬街頭紳士風格。
Turner 在受訪時透露，拍攝現場充滿家庭氛圍，「Dua（Lipa）在旁邊學西班牙文，我們還邊拍邊看切爾西踢球，像在自家客廳一樣。」這位熱愛收藏球鞋的演員表示：「從小就對球鞋著迷，不同造型、顏色我都愛嘗試，也敢挑戰風格。」本次主打的 LV Buttersoft 將於7月10日正式上市，廣告於今起同步曝光並開放預購。
這款由 Pharrell Williams 與好友 Nigo 合作設計的鞋履，結合跑鞋舒適感與皮鞋精緻感，擁有24款變化，包括經典 Monogram 款與手工上色細節，並藏有諸多巧思，例如鞋舌的 Pharrell 頭像與鞋後的龍蝦壓紋。品牌表示，該鞋以義大利皮革工藝製作，設計靈感來自60年代的復古球鞋與2000年代的嘻哈街頭風，為今秋注入一股奢華休閒的新力量。
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