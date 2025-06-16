最頂級的小眾奢華香氛Henry Jacques 聞得到的如詩果園
小眾的頂級高端調香師品牌Henry Jacques，以專為皇室、名人及政要訂製香氛起家，至今依舊講究100%法國手工製作，並以可客製化的水晶瓶乘載，體現「香水作為藝術與收藏品」的理念。如今，品牌秉持對高級香水藝術的全方位探索，推出全新IL Y AVAIT UN JARDIN…系列（曾經有一個果園…），以清新、優雅的香調結構，汲取自經典古龍水的靈感，呈現出全新簡約又豐盈的迷人香氛體驗。
IL Y AVAIT UN JARDIN…香水無疑是一場返璞歸真的邀約，盛裝於豐盈厚實的墨綠色實驗室玻璃瓶中。在嗅覺的帶領下，去重新發現平凡中蘊藏的非凡之美，透過品味果園的奇妙，重溫最簡單的快樂，深思生活中真正重要的事物。
一開始，新鮮採摘的水果香氣喚醒最柔和、最愉悅的記憶，進入一個恍如停滯的時刻，彷彿剛摘下陽光輕拂的柑橘，香氣中融入了指尖間壓碎葉子的芬芳。這些天然原料來自義大利果園，構成了IL Y AVAIT UN JARDIN…系列中的Ⅰ號和Ⅱ號香水。Henry Jacques與一個位於義大利第卡拉布里亞的家族建立了深厚的關係，他們世代相傳培育出世界上最優質的柑橘，為IL Y AVAIT UN JARDIN…系列作品注入最高品質的原材料保證。
Henry Jacques淬煉出這些最高品質天然原料的清新與豐盈，賦予每一縷芬芳應有的存在感與深度。第一款在橙花的氣息中注入意想不到的琥珀香調；第二款則在柑橘的氣息中，令人驚喜的洋溢濃厚與土壤氣息的樹皮香調。
Ⅰ號香水以沐浴在陽光下的佛手柑、檸檬和苦橙交織出前調，並點綴些許迷迭香。隨著香氣漸次展開，橙花和薰衣草交織，並在檸檬樹葉和玫瑰木中延續延柑橘的活力；溫暖的檀香、舒緩的安息香和濃郁的岩薔薇琥珀香氣則為這款香水增添了優雅的層次。Ⅱ號香水一開始則如踏入種植檸檬、佛手柑和柑橘的果園，中調的苦橙葉草本清香與辛香的玫瑰木和薰衣草和諧交融，隨後肉豆蔻香氣為香調增添了溫暖的深度。最後，豐盈的零陵香豆和帶有琥珀香氣的岩薔薇在香根草的泥土氣息中覺醒，留下持久而迷人的尾韻。
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