最頂級的小眾奢華香氛Henry Jacques 聞得到的如詩果園

小眾的頂級高端調香師品牌Henry Jacques，以專為皇室、名人及政要訂製香氛起家，至今依舊講究100%法國手工製作，並以可客製化的水晶瓶乘載，體現「香水作為藝術與收藏品」的理念。如今，品牌秉持對高級香水藝術的全方位探索，推出全新IL Y AVAIT UN JARDIN…系列（曾經有一個果園…），以清新、優雅的香調結構，汲取自經典古龍水的靈感，呈現出全新簡約又豐盈的迷人香氛體驗。

IL Y AVAIT UN JARDIN…香水無疑是一場返璞歸真的邀約，盛裝於豐盈厚實的墨綠色實驗室玻璃瓶中。在嗅覺的帶領下，去重新發現平凡中蘊藏的非凡之美，透過品味果園的奇妙，重溫最簡單的快樂，深思生活中真正重要的事物。

一開始，新鮮採摘的水果香氣喚醒最柔和、最愉悅的記憶，進入一個恍如停滯的時刻，彷彿剛摘下陽光輕拂的柑橘，香氣中融入了指尖間壓碎葉子的芬芳。這些天然原料來自義大利果園，構成了IL Y AVAIT UN JARDIN…系列中的Ⅰ號和Ⅱ號香水。Henry Jacques與一個位於義大利第卡拉布里亞的家族建立了深厚的關係，他們世代相傳培育出世界上最優質的柑橘，為IL Y AVAIT UN JARDIN…系列作品注入最高品質的原材料保證。

Henry Jacques淬煉出這些最高品質天然原料的清新與豐盈，賦予每一縷芬芳應有的存在感與深度。第一款在橙花的氣息中注入意想不到的琥珀香調；第二款則在柑橘的氣息中，令人驚喜的洋溢濃厚與土壤氣息的樹皮香調。