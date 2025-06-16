Coupang酷澎618 超速夏殺　最超值5G手機 moto g34 5G 搶好康，輕鬆升級高速生活！

台灣行動通訊邁入5G時代，Coupang酷澎親民實力機moto g34 5G滿足數位需求。

隨著台灣邁入5G新時代，選擇一支既有力又有型的5G手機成為許多人的首要任務。美商Coupang酷澎攜手motorola，推出moto g34 5G等多款超值5G智慧型手機，親民價格搭配高效能配置，3,499元即可入手，讓你立即享受流暢高速的數位生活！

6月17日起，正逢Coupang酷澎618「超夏殺」活動檔期，再限時加碼折扣300元，實力派moto g34 5G最低只要3,199元，數量有限、售完為止，想升級5G就是現在！

moto g34 5G 搭載 Snapdragon™ 695 八核心處理器，支援快速穩定的5G連線，無論是多工處理或暢玩遊戲都不卡卡；加上6.5吋120Hz大螢幕、5,000mAh大電量與5,000萬畫素主相機，還有Dolby Atmos® 雙喇叭音效，重量僅約180g，追劇追得更過癮、不手痠。外觀上，孔雀綠與極致黑兩款配色加上IP52防潑水設計，僅7.98mm厚度，質感與實用兼具，堪稱新一代「親民實力機」代表。

對於重視效能與娛樂體驗的顧客，也可選購moto g55 5G 採用Dimensity 7025晶片，搭配128GB 儲存空間，支援多工操作與影音串流，使用流暢不卡頓，Coupang 酷澎優惠價4,990元。若追求更高影像與視覺表現，可選擇搭載 Snapdragon 7 Gen 3 的 motorola edge 50 pro，配備 144Hz pOLED 曲面螢幕與旗艦級三鏡頭，兼具性能與設計，Coupang酷澎優惠價 10,999元。

搭配Coupang酷澎「618超夏殺購物節」多重優惠，即日起至6月18日全站指定商品滿1000元現折200元及6月17、18日加碼限量VISA卡友滿1000現折100，每人每天限用一次，合計還可再省300元；只要全網最優惠價格3,199元就能帶回效能與優勢價格兼具的moto g34 5G手機。

motorola近年在全球智慧型手機市場表現亮眼，年成長率高達19%，速度是整體市場的三倍，連續六個季度蟬聯全球成長最快品牌之一。根據IDC資料，motorola在2024年躋身全球22個國家前五大手機品牌，其中更有14國排名前三，展現品牌強勁的國際競爭力與市場韌性。

Coupang酷澎推出6支motorola兼具效能與價格競爭力的5G手機，6/17~6/18達成指定條件現折300元。