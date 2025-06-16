燦坤「Apple Back to School」搶先開跑 買指定新機送近5千配件大禮包

學生族每年最期待的優惠檔期就是蘋果「Back to School」優惠，燦坤搶先在暑假前為想要提前換機的學生送好康，即日起至6月30日止推出「Apple Back to School」限時促銷活動，針對MacBook Air與iPad Air熱銷新品，祭出教育價折扣與多項獨家好禮，協助學生升級數位學習力、迎戰新學期。

此次活動主打新款MacBook Air M4與iPad Air M3，凡購買指定機種，即可獲得超實用的周邊商品大禮包。MacBook Air M4版13吋與15吋款式，分別加贈市價4,440元及4,540元的5大好禮，包括筆電包、Type-C Hub、保護貼、清潔組與Type-C線材。符合教育價資格者，再享最高3,500元折扣。

iPad Air M3系列則提供11吋與13吋選擇，贈送市價2,450元或2,740元的4大好禮，包括保護殼、保護貼、清潔組及Type-C線材或33W充電頭，教育價另享1,700元起折扣。

燦坤為目前擁有最多Apple專櫃的3C家電通路，並設有4間Apple Shop 3.0據點，提供專屬顧問服務與完善產品展示。消費者可於門市享有舊機估價換購新機、Apple專員免費資料轉移等服務。此外，燦坤也定期舉辦「Apple小教室」，由專員指導操作，協助用戶充分發揮Apple裝置效能。活動每人每卡單品限購1台，優惠數量有限，售完為止。