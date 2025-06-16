618購物節買家電超優惠！小米滿額抽巴黎雙人機票 雙全生活館登記抽劇院組
618購物節，入手3C家電正是時候。小米618年中盛典即日起至6月18日火熱開跑，全新Redmi Pad 2領軍，以11吋2.5K高畫質大螢幕、高效能與超強續航，帶來高CP值的娛樂體驗；人氣熱銷機型Redmi Note 14 Pro 5G全新登場「沙漠金」配色；Redmi Note 14亦推出夢幻迷霧紫與全新「6GB+128GB」容量版本，帶來更豐富多元的規格選擇。同時，Xiaomi 14T Series、POCO F7 Ultra等多款旗艦手機，以及智慧顯示器、掃拖機器人等AIoT產品也推出限時優惠，最低4.6折起。
活動期間小米商城mi.com每日限量放送618元現金券、最低9折折價券與最高可領6,000元現金券，還可透過每日簽到累積獎勵積分，每日還有限量閃購產品於小米商城mi.com驚喜亮相。活動期間，於小米商城mi.com與全台小米之家消費滿1,500元即可參加「浪漫巴黎雙人來回機票」抽獎活動；其中「小米之家」需曬單，還可額外加抽超夯小米生態鏈商品。
石頭科技於momo購物網、蝦皮購物、PChome與官方商城等平台全面展開618年中促銷活動，除多款熱門掃拖機器人祭出破盤優惠，亦同步推出洗地機產品專屬優惠。momo 購物網，Qrevo CurvX優惠價只要28,888元、Qrevo EdgeC下殺17,999元並加贈1,000 mo幣，掃地機G30優惠價36,980元，買就送H5吸塵器與豪華耗材禮盒。此外，洗地機F25 ACE與F25 RT最低只要7,999元，F25 ACE Combo獨家推促銷價17,618元，除了送清潔液，加碼登記還可再享好禮。
蝦皮購物推出Qrevo C掃拖機特價13,999元，再贈清潔液與指定日全站10%蝦幣回饋；洗地機F25檔期內享特價11,618元並贈618蝦幣。PChome則針對Qrevo Master推出優惠價20,888元，搭配贈品三井武田氣炸鍋與5% P幣回饋；旗艦掃地機Saros Z70同步推出滿額送好禮活動；洗地機Flexi Pro也祭出8,618元優惠價格。官方商城即日起至6月20日全站商品開放紅利點數與LINE POINTS雙重回饋，618當日指定機型更可享最高10% LINE POINTS點數回饋。
雙全生活館推限時好禮三重奏，即日起至6月18日，指定商品每滿3,000元現折618元，可累加無上限；每天中午再領限量168元優惠券；夏季涼扇指定商品滿額送口袋行動電源，即日起至6月底前，消費不限金額登記再抽市價19,900元的DIKE KTV無線中低音環繞家庭劇院。首推熱賣品項DIKE水冷氣特價再現折，最高可省下3,090元。
智慧家居品牌MOVA在台推出一系列新品，主打X4 Pro、Z50 Ultra、P50 Pro Ultra、Flip 10，慶開賣四重送，官網新會員現折300元，還可累積點數；指定商品下單送市價3,990元豪華配件開箱禮；現實下單抽摺疊吹風機、掃拖機，滿額再送家樂福禮券最高800元。
家中智慧家電越來越多，對網路連線品質的要求當然也要提升，水星網路Mercusys 618購物節推爆款商品限時優惠，全新雙頻Wi-Fi 7 Mesh路由器系統Halo H25BE，2入組特價只要2,999元，3入組只要4,399元；人氣入門機種MR47BE BE9300三頻Wi-Fi 7路由器活動特價僅2,999元；搭載Wi-Fi 7三頻與Mesh架構的Halo H47BE，2入組限時優惠價5,618元，直接下殺5折；MB110-4G是專為租屋族、小資族或行動工作族設計的4G行動Wi-Fi分享器，插上SIM卡即可用，限時優惠價僅999元；Halo H27BE BE3600完整家庭Mesh Wi-Fi 7系統3入組，6月19～25日限時接力登場，特價只要4,618元。
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