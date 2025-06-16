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獨／開業27年！台北餐酒館「花酒蔵」熄燈　新計畫曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台北老字號的餐酒館「花酒蔵」，即將結束27年的營業時光。圖／擷取自花酒蔵 餐酒館 Aplus Dining Sake Bar 粉絲頁
台北老字號的餐酒館「花酒蔵」，即將結束27年的營業時光。圖／擷取自花酒蔵 餐酒館 Aplus Dining Sake Bar 粉絲頁

把握最後的機會！台北老字號的餐酒館「花酒蔵」，近日發布公告，表示將於8月9日停止營業，結束27年的營業時光。為了讓旅程劃下圓滿句點，業者也舉辦社群留言活動，參與留言並到店用餐，即可獲贈「生啤酒」1杯。另外粉絲也不用太難過，因為花酒蔵預告，將於8月17日新開設「花酒蔵 仁愛店」，持續提供服務。

位於台北安和路上的日式居酒屋「花酒蔵」，自1997年創業至今，店內提供有爆湯雞隻丸、乾煎蟹餅、辣味雞翅等下酒料理，還有品項豐富的洋壽司，以及稻燒熟成美國羽下牛、真夏季黑松露寬麵等豐富料理。此外，花酒蔵也提供澳式早午餐料理，設計慢燉和牛頰燴半熟蛋、經典香蕉乳清蛋糕等餐點，滿足不同賓客的喜好。豐富的酒款選擇，也為賓客帶來滿滿的微醺回憶。

開業至今，花酒蔵在GOOGLE累積超過1,600則評論，平均獲得4.4分，並陪伴許多顧客度過重要時光。不過近日業者發布公告，預告安和店將於8月9日結束營業，即日起至粉絲團留言，並到店用餐，即可獲贈「生啤酒」1杯。另外業者也預告，將於8月17日開設「花酒蔵 仁愛店」，店址鄰近仁愛圓環，距離現址步行約3分鐘即可抵達。但是對於熟悉的環境消失在記憶中，粉絲仍感到不捨，表示「青春的回憶」、「我好愛這家店！」

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

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