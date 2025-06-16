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迎戰618！全家 APP「包裹」服務打造一站式取件服務

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

電商618購物節來襲！全家（5903）為打造網購族便利取件體驗，16日宣布於會員APP「包裹」專區推出一站式包裹取件服務，並主打「多包裹合併快取、包裹預約自取、零元包裹外送併買」三大功能，滿足網購族不同情境下的取件需求。

「全家」2021年即領先同業，陸續推出「包裹快取條碼」、「包裹預約自取」等創新服務，打造最便利快速的取件體驗，今年5月起，會員APP更擴大推出「多件包裹合併快取」功能，讓消費者僅需一組條碼即可一次領取多件包裹，大幅簡化取件流程與時間，帶動APP「包裹」專區月均使用次數超過40萬次。另甫於今年1月上線的「零元包裹外送併買」服務更廣受消費者好評，僅需打開「全家」APP，即可將零元包裹與加購的「全家」店內商品一併送到家，更同步適用「全家Fun心取」取件優惠。

「全家」致力打造最便利的一站式包裹取件平台，於2021年即首創「包裹快取條碼」服務，零元包裹僅需出示APP條碼，免帶證件就能取貨，疫情期間滿足居家隔離民眾的取件需求；後續更於APP推出「包裹」專區，陸續整合「跨平台包裹動態查詢」、「包裹預約自取」等服務，從物流追蹤、取貨排程、爭議退貨到包裹管理，全面提升查詢與操作的便利性，不僅可精準掌握包裹寄送進度，更可預約安排包裹取貨時間，多項便利功能帶動APP「包裹」專區每月超過40萬次使用，並逐月增加。

「全家」為滿足消費者忙碌生活之取件需求，今年1月更推出「零元包裹外送併買」服務，無論是包裹忘記取，或是下班回家懶得出門，只要打開會員APP「包裹」專區，選取「包裹外送」功能，透過「選取外送包裹、填寫外送地址、預約到貨時間、加購店內商品」簡單4步驟，便可將零元包裹與店內商品一起送到家，即日起至7月31日前更享包裹外送免運優惠。

同時，今年5月起更打造全新「多件包裹合併快取」功能，針對過往消費者到店領取零元包裹時，多件包裹需多次過刷條碼的痛點改善，消費者僅需取貨前開啟「全家」APP「包裹」專區，勾選欲領取之包裹，再出示「多包裹快取條碼」予店員過刷，即可完成取件，取貨流程更快速。

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