「陳水林金工創藝展」台南文化中心登場
照片取自臺南市政府
藝術創作與工藝發展的重視。黃偉哲市長肯定陳水林老師五十餘年深耕於金工藝術，他表示，此次展出的茶器作品以黃金與銀原料製作，樣式獨特且精緻，歡迎喜愛工藝的民眾前往欣賞，感受台灣藝術之美。
黃偉哲市長表示，陳水林老師的作品屢屢於全台展覽中獲獎，其工藝創作擁有極高的藝術水準與文化內涵，此次在台南文化中心展出，實屬難得，邀請市民前來共賞，並祝福本次展覽圓滿成功。
文化局表示，陳水林老師長年致力於金工創作，將黃金、銀、翠玉、瑪瑙與黑檀等高級材質，透過精湛技藝轉化為質感獨具的茶器作品，不僅彰顯傳統工藝之美，更賦予茶文化新的藝術生命，市府未來也將持續支持藝文活動與創作者，打造台南成為文化與創意並進的城市。
文化局補充，「陳水林金工創藝展」自6月13日至29日，於台南文化中心第一藝廊展出，歡迎前往欣賞。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言