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「陳水林金工創藝展」台南文化中心登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如

照片取自臺南市政府

藝術創作與工藝發展的重視。黃偉哲市長肯定陳水林老師五十餘年深耕於金工藝術，他表示，此次展出的茶器作品以黃金與銀原料製作，樣式獨特且精緻，歡迎喜愛工藝的民眾前往欣賞，感受台灣藝術之美。

黃偉哲市長表示，陳水林老師的作品屢屢於全台展覽中獲獎，其工藝創作擁有極高的藝術水準與文化內涵，此次在台南文化中心展出，實屬難得，邀請市民前來共賞，並祝福本次展覽圓滿成功。

文化局表示，陳水林老師長年致力於金工創作，將黃金、銀、翠玉、瑪瑙與黑檀等高級材質，透過精湛技藝轉化為質感獨具的茶器作品，不僅彰顯傳統工藝之美，更賦予茶文化新的藝術生命，市府未來也將持續支持藝文活動與創作者，打造台南成為文化與創意並進的城市。

文化局補充，「陳水林金工創藝展」自6月13日至29日，於台南文化中心第一藝廊展出，歡迎前往欣賞。

聚傳媒

黃偉哲 展覽資訊 台南

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