8點來排隊！壽司郎×hololive EN聯名首日 得等1小時

連鎖迴轉壽司「壽司郎」攜手全球人氣VTuber團體「hololive English -Advent-」，自6月16日至8月10日期間，推出限時聯名活動，打造一系列聯名餐點、週邊小物與3間主題門市。起跑首日，有粉絲在早上8點就前往主題店排隊，中午用餐時段，現場擠滿排隊人潮，需約等候60分鐘才有空位。

壽司郎本次攜手hololive English -Advent-推出4款聯名主題餐點，包括有「鮭魚玉子卷」、「肉蛋豆皮壽司」、「塔塔醬炸雞軍艦」與「炙燒鮮蝦雙味」，隨餐均可獲得「角色插卡」1張與「盲袋胸章特典」1份，全台限量40萬份。除此之外，活動期間消費滿額，還可獲得「聯名資料夾」、「盲袋透卡」等贈品，粉絲亦可加價購買「盲袋Q版飯友壓克力磚」、「大桌墊滑鼠墊」等週邊。此外，壽司郎也針對台北中華路店、台中黎明市政南店、高雄義享天地店等3間門市，打造成為主題門市，現場可以看到滿滿的hololive English -Advent-元素。