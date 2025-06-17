曹佑寧《山忌 黃衣小飛俠》特化過程新奇又痛苦 全臉翻模險發作幽閉恐懼症

2025年度華語片開片票房冠軍《山忌 黃衣小飛俠》本周末全台即將突破2000萬！近期加碼釋出「特化篇」幕後花絮，公開曹佑寧變身「黃衣小飛俠」的過程。劇組巧思設計「樹皮鬼」造型，恐怖指數破表！首次挑戰特化妝的曹佑寧形容這段經歷「新奇、好玩又痛苦」，製作臉模時甚至一度陷入幽閉恐懼，他回憶：「像被困在黑洞裡，但最後呈現效果真的很酷，就像看到另一個自己。」劉以豪、袁澧林在現場撞見「黃衣小曹」也全身起雞皮疙瘩，劉以豪瞪大眼驚呼：「哇！超可怕的！看著他就超有感覺。」

曹佑寧片中一人分飾兩角，原本是帶頭誤闖禁忌儀式的屁孩張安偉，後面則化身令人毛骨悚然的「黃衣小飛俠」，他表示：「知道要演黃衣小飛俠時，我其實很興奮。」定裝那天他跟劇組試了很多款雨衣，原本還很開心期待，沒想到製作特化臉模竟差點幽閉恐懼發作，在翻製臉模時有股窒息感襲來，「只露出鼻孔呼吸，大概15到20分鐘，但那段時間感覺很漫長很痛苦。」不過最終成品令眾人相當滿意，因為是出沒在山林裡的精怪，導演與特化團隊討論以「樹皮」為概念，曹佑寧分享：「我臉上有樹皮裂痕、紋路，很逼真。」

劉以豪初見「黃衣小曹」現身片場也被嚇到往後退，忍不住驚呼：「那個妝化得太真了，血管、皮膚，真的像他是從山裡鑽出來的一樣。」雖然很嚇人，劉以豪又羨慕說：「我也好想化化看，很好奇是什麼感覺。」袁澧林則對曹佑寧的敬業精神印象深刻，「他裡面幾乎沒穿衣服，就一件黃色雨衣，也沒穿鞋，替他感覺很辛苦。」她還回憶有場夜戲，曹佑寧的角色躲在樹林深處，「他只出現一點點會特別害怕，搭配那個氛圍超毛的。」曹佑寧不忘提醒觀眾：「電影裡出現的黃衣小飛俠不只一個，猜猜哪個是我演的，如果沒看清楚，記得來二刷喔！

曹佑寧化身黃衣小飛俠，逼真特化造型花絮po網意外釣出王識賢、黃河。圖／取自曹佑寧官方IG

《山忌 黃衣小飛俠》由文化內容策進院、合影視有限合夥、中華電信股份有限公司、中環國際娛樂事業股份有限公司、再現影像製作股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司、紅衣小女孩股份有限公司聯合出品，電影現正全台熱映中，更多資訊請上官方粉絲專頁查詢。