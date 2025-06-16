FENDI經典IT包Spy Bag驚喜回歸 歐美女星爭先搶用
2025年適逢FENDI品牌成立百年，在2025-26秋冬系列的秀場上，經典的FENDI Spy Bag驚喜回歸，全新的姿態是對品牌傳奇美學的致敬，也展現源源不絕的創意精神。此包款將與2025-26秋冬男女裝系列同步亮相，自2025年7月17日起全球上市。
Spy Bag一名源自於它渾身散發出的神秘感，使用者巧妙以隱形按鈕開啟翻蓋下隱藏的一個暗袋。搭配金色金屬拱形飾條包覆細節，為全新FENDI Spy Bag注入奢華的現代氣息。這款由Silvia Venturini Fendi構思而生的經典包款，最早於2005年問世，迅速風靡全球，成為當時時尚女性摯愛的時尚單品，一時蔚為話題，如今經重新詮釋，以嶄新的姿態，開啟一場從過去到未來的對話。
多位國際知名藝人包含美國歌手Kelly Rowland、英國歌手Joy Crookes、Rita Ora以及非洲歌手Tiwa Savage與義大利女星Matilda De Angelis 等皆驚喜搶背這款最新回歸話題包款FENDI Spy並搭配最新系列女裝，展現FENDI摩登自信的當代女性魅力。
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