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FENDI經典IT包Spy Bag驚喜回歸 歐美女星爭先搶用

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
英國歌手Rita Ora拎FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供
英國歌手Rita Ora拎FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供

2025年適逢FENDI品牌成立百年，在2025-26秋冬系列的秀場上，經典的FENDI Spy Bag驚喜回歸，全新的姿態是對品牌傳奇美學的致敬，也展現源源不絕的創意精神。此包款將與2025-26秋冬男女裝系列同步亮相，自2025年7月17日起全球上市。

Spy Bag一名源自於它渾身散發出的神秘感，使用者巧妙以隱形按鈕開啟翻蓋下隱藏的一個暗袋。搭配金色金屬拱形飾條包覆細節，為全新FENDI Spy Bag注入奢華的現代氣息。這款由Silvia Venturini Fendi構思而生的經典包款，最早於2005年問世，迅速風靡全球，成為當時時尚女性摯愛的時尚單品，一時蔚為話題，如今經重新詮釋，以嶄新的姿態，開啟一場從過去到未來的對話。

多位國際知名藝人包含美國歌手Kelly Rowland、英國歌手Joy Crookes、Rita Ora以及非洲歌手Tiwa Savage與義大利女星Matilda De Angelis 等皆驚喜搶背這款最新回歸話題包款FENDI Spy並搭配最新系列女裝，展現FENDI摩登自信的當代女性魅力。

FENDI Spy Bag巧克力色小型款。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag巧克力色小型款。圖／FENDI提供
義大利演員Alba Rohrwacher於坎城選用FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供
義大利演員Alba Rohrwacher於坎城選用FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供
美國歌手Kelly Rowland使用FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供
美國歌手Kelly Rowland使用FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag米色翻羊毛款。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag米色翻羊毛款。圖／FENDI提供
名模Awar Odhiang拎FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供
名模Awar Odhiang拎FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag松露色翻羊毛小型款。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag松露色翻羊毛小型款。圖／FENDI提供
美國演員Aubrey Plaza使用FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供
美國演員Aubrey Plaza使用FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag酒紅色鰻魚皮小型款。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag酒紅色鰻魚皮小型款。圖／FENDI提供
義大利女星Matilda De Angelis演繹FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供
義大利女星Matilda De Angelis演繹FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag雪酪色小型款。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag雪酪色小型款。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag馬卡龍色小型款。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag馬卡龍色小型款。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag咖啡色鰻魚皮革款。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag咖啡色鰻魚皮革款。圖／FENDI提供
英國歌手Joy Crookes拎FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供
英國歌手Joy Crookes拎FENDI Spy Bag。圖／FENDI提供

國歌 FENDI

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