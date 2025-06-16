2025台灣虎航冬季航班後天開賣 首波促銷最低1299起

台灣虎航宣布2025年冬季航班即將於後天（18日）上午開賣，首波促銷飛韓國最低1299起、東京最低1799起，名古屋跟小松1899起，優惠機票數量有限，欲購從速，更多促銷訊息請見台灣虎航活動網頁。

台灣虎航提醒，符合尊榮虎（tigerprime）資格的虎迷，可享有本次開賣優先搶票的權利；提醒虎迷們務必加入tigerclub會員並記得累積虎足跡（tigerpath），才可參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動的優先權利。

台灣虎航表示，2025年冬季班表首波銷售時程分兩階段，尊榮虎優先搶票時段自2025年6月18日上午10時起至晚間23時59分止。全員促銷期間，第一波為2025年6月19日上午10時起至2025年6月20日晚間23時59分止。

第一波促銷航線包括，桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦1,299起；桃園-濟州1,499起；桃園/高雄-峴港1,599起；桃園/高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園/高雄-福岡、桃園-佐賀、桃園-宮崎1,799元起；桃園/高雄-名古屋、桃園-小松1,899起。

全員促銷期間第二波自2025年6月20日上午10時起至晚間23時59分止。第二波促銷航線包括，桃園/高雄-沖繩1,599元起；桃園/高雄-大阪關西、桃園-岡山1,799元起；桃園-花卷、桃園/高雄-仙台、桃園-新潟2,099元起；桃園-旭川、桃園-札幌(新千歲) 、桃園-函館2,599元起。