iPASS一卡通與yoxi合作 開通用戶APP可支付車資

藝術創作與工藝發展的重視。黃偉哲市長肯定陳水林老師五十餘年深耕於金工藝術，他表示，此次展出的茶器作品以黃金與銀原料製作，樣式獨特且精緻，歡迎喜愛工藝的民眾前往欣賞，感受台灣藝術之美。．．．

2025-06-16 16:17