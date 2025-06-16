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iPASS一卡通與yoxi合作 開通用戶APP可支付車資

中央社／ 高雄16日電

一卡通公司今天宣布，iPASS一卡通即日起與和泰集團旗下叫車平台yoxi合作，開通用戶使用iPASS MONEY APP支付yoxi車資，不僅可提升支付便利性，更能讓當月累積車資享一卡通綠點8%點數回饋。

一卡通公司今天透過新聞稿宣布，iPASS一卡通拓展數位支付場景，即日起與和泰集團旗下叫車平台yoxi合作，開通用戶使用iPASS MONEY APP支付yoxi車資。

為回饋用戶，iPASS MONEY與yoxi於今天起至9月15日推出優惠，活動期間內，於yoxi APP綁定iPASSMONEY支付yoxi車資，可享8%「一卡通綠點」回饋。

此外，若選擇搭乘「減碳小黃」或「減碳多元」車款，用戶累積的一卡通綠點還可用於折抵車資。每名用戶每月最高可獲得100點一卡通綠點，每1點等同於新台幣1元。

同時，為鼓勵更多民眾體驗數位支付與智慧乘車服務，此次優惠活動還加碼提供限量yoxi「搭車金」。用戶於活動期間內，使用yoxi APP時輸入優惠碼「iPM200」，即可領取8張25元搭車優惠券，總計價值200元。

一卡通公司表示，iPASS MONEY目前已有超過690萬用戶，服務涵蓋交通、購物、生活繳費與社群轉帳等4大項目。此次將服務觸角延伸至叫車平台，進一步強化iPASS MONEY在智慧支付生活圈的整合性與全面性。

社群 減碳 一卡通

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