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首波入手Switch 2這裡買！超商618限時限量8.8折起開搶
迎戰618購物節，各大通路紛紛推優惠搶攻消費者荷包，其中，即將在7月10日正式在台上市的任天堂最新主機Nintendo Switch 2也成為各大平台主打爆品，想要在首波就入手，以下方法快筆記起來！
7-ELEVEN「i預購」自6月18日中午12點起限量開賣「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合」，搭配最新遊戲《咚奇剛 蕉力全開》中文版，建議售價17,660元，購買即享12% OPENPOINT點數回饋，相當於8.8折優惠，讓任天堂粉絲一次入手2款最新主打新作。
不僅如此，7-ELEVEN同步整合線上線下資源，自6月18日上午11點起，開放門市預購同款主機組合，售價為15,580元，並可於正式上市日7月10日起至原預購門市取貨，讓玩家無須等待即刻開玩。民眾可透過ibon機台選擇「購物/寄貨」→「門市預購」→「依目錄選擇」→「3C週邊」→「電玩主機遊戲」，或持電子版DM請店員刷讀條碼預購，流程簡便快速。
不讓7-ELEVEN專美於前，全家便利商店亦於「全家行動購」平台推出限時優惠，自6月18日18:00起推出Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合夜間閃購活動，原價15,580元限時特價13,892元，相當於8.9折，為任天堂鐵粉提供超值入手機會。
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