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水火同源、水舞再進化 碧潭夜色添詩意與科技感

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
2025碧潭水舞結合雷射光雕展演，炫麗光束穿越夜空，與水舞律動完美結合，交織出層次豐富的視覺饗宴。圖／新北市觀旅局提供
2025碧潭水舞結合雷射光雕展演，炫麗光束穿越夜空，與水舞律動完美結合，交織出層次豐富的視覺饗宴。圖／新北市觀旅局提供

新北市觀旅局今宣布2025碧潭水舞展演主題全面更換，以「光影一日」與「日常適所」兩支全新水舞演出，搭配火焰特效、雷射光雕及互動裝置。新北市觀旅局長楊宗珉表示，今年水舞結合「水火同源」演出，呈現碧潭夏夜最震撼的視覺饗宴，歡迎民眾走出戶外，沉浸於光影與水舞交織的美景。

觀旅局表示，新主題「光影一日」以晨昏光影變化為軸，透過水型、燈光與霧化層層堆疊，投影新店吊橋、香魚、人力渡船等在地意象，細膩演繹新店日常風景。「日常適所」則以同心圓漣漪、點狀跳水、水型似熱氣球升空，營造溫暖節奏與生活感，搭配爵士樂鋪陳緩緩昇華的情感氛圍。

觀旅局指出，今年展演首創結合火焰特效，強烈對比的水火交融震撼視覺，場場演出吸引眾多遊客佇足拍攝。活動即日起至7月6日止，每晚6點半至9點，每半小時演出一次。另於6月18日與7月5日舉行兩場300秒煙火秀，煙火與水舞同步綻放，打造夏季最浪漫夜晚。活動期間為維護安全，碧潭吊橋將於煙火施放前後進行短暫管制。

除靜態觀賞，觀旅局也導入科技互動，推出全新裝置「轉動騎激」，民眾騎乘模擬單車即可操控水舞節奏，創造專屬視覺體驗。裝置共設五組，每逢假日開放3分鐘體驗，平日傍晚至夜間亦可拍照打卡。民眾大讚水舞結合互動設計，讓藝術不再只是遠觀，而是可親自參與、感受的「身體記憶」。

楊宗珉強調，碧潭水舞年年推陳出新，今年透過火焰、水舞、光影與科技互動，打造沉浸式體驗，盼民眾在觀賞水舞之餘，也能透過互動感受運動與藝術的融合魅力。他說：「這不只是表演，更是生活與城市共構的美學實踐。」

2025碧潭水舞煙火秀倒數剩下6月18日與7月5日兩場，璀璨煙火搭配水舞演出，點亮碧潭夏夜天幕。圖／新北市觀旅局提供
2025碧潭水舞煙火秀倒數剩下6月18日與7月5日兩場，璀璨煙火搭配水舞演出，點亮碧潭夏夜天幕。圖／新北市觀旅局提供
6月16日起碧潭水舞全新曲目搭配繽紛燈光，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。圖／新北市觀旅局提供
6月16日起碧潭水舞全新曲目搭配繽紛燈光，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。圖／新北市觀旅局提供
2025碧潭水舞設有假日限定互動式體驗裝置「轉動騎激」，民眾可踩踏裝置激起水花，打造全民參與的沉浸式體驗。圖／新北市觀旅局提供
2025碧潭水舞設有假日限定互動式體驗裝置「轉動騎激」，民眾可踩踏裝置激起水花，打造全民參與的沉浸式體驗。圖／新北市觀旅局提供

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