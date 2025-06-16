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有太陽味 苗栗公館梅干菜扣肉、燜豆腐料理包進軍全聯福利中心

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
「客庄好味道 全聯買得到」公館鄉農會通路媒合成果發布會今天在縣政府登場，全聯福利中心買得到梅干菜扣肉、燜豆腐料理包。記者范榮達／攝影
「客庄好味道 全聯買得到」公館鄉農會通路媒合成果發布會今天在縣政府登場，全聯福利中心買得到梅干菜扣肉、燜豆腐料理包。記者范榮達／攝影

日曬法製作的苗栗縣公館鄉梅干菜前進全聯福利中心，梅干菜扣肉、燜豆腐料理包上架，簡單加熱即可享用，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人認為客家、全聯及農會都加分，期待更多客家好味道，全聯可以買得到。

公館鄉是福菜的故鄉，秋冬之際農田種植芥菜，加工成酸菜、福菜及梅干菜，公館鄉農會總幹事林幼詩今年新上任，「第一箭」透過台灣育才協會秘書長蔡清德牽線，梅干菜扣肉、燜豆腐在全聯上架，試賣1個月期間，反應超乎想像。

「客庄好味道 全聯買得到」公館鄉農會通路媒合成果發布會今天在縣政府登場，林幼詩說，梅干菜年產150萬至200萬台斤，堅持減鹽、不添加防腐劑，及日曬製成，食材提供加工料理包，微波或電鍋蒸煮加熱，客家好味道即可上桌，符合許多現代人的生活步調，農會繼續努力，希望更多農產加工品可以在全聯買得到、吃得到」。

鍾東錦、邱鎮軍等人品嘗，豎大拇指肯定，認為兩項料理包是為客家、全聯及農會加分，也是新的里程碑，鍾東錦更直言日曬與機械烘乾製作的梅干菜，不一樣就是不一樣，期待將來擴大合作，全聯可以買得到更多客家好味道，創造帶動農村經濟。

全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵指出，「到全聯吃客家菜是我們的心願」！希望這個目標早日實現，客家小炒等各種名菜，跟在地的產業充分結合，發揮本土通路的角色，都可以在全聯販售。

「客庄好味道 全聯買得到」公館鄉農會通路媒合成果發布會今天在縣政府登場，全聯福利中心買得到梅干菜扣肉、燜豆腐料理包。記者范榮達／攝影
「客庄好味道 全聯買得到」公館鄉農會通路媒合成果發布會今天在縣政府登場，全聯福利中心買得到梅干菜扣肉、燜豆腐料理包。記者范榮達／攝影
「客庄好味道 全聯買得到」公館鄉農會通路媒合成果發布會今天在縣政府登場，全聯福利中心買得到梅干菜扣肉、燜豆腐料理包。記者范榮達／攝影
「客庄好味道 全聯買得到」公館鄉農會通路媒合成果發布會今天在縣政府登場，全聯福利中心買得到梅干菜扣肉、燜豆腐料理包。記者范榮達／攝影

農會 料理包 客家

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