Apple Pay支援秀泰影城App購票 《F1電影》限時第2張半價、買套票加贈吉拿棒

Apple Pay再擴支付版圖，宣布即日起正式支援秀泰影城App購票服務，為果粉與影迷帶來快速、安全且私密的支付新選擇。即日起至7月7日，使用Apple Pay於秀泰影城App或官網購買Apple Original Film出品、由華納兄弟合作發行的賽車鉅作《F1電影》，即可享購票、餐飲多重優惠。

秀泰影城觀眾凡使用Apple Pay購票，即可享《F1電影》2D票第2張半價優惠（限量10,000組），或是購買雙人爆米花套票加贈吉拿棒（限量3,866組）的優惠。透過秀泰影城App使用Apple Pay購票，票券還可一鍵加入Apple Wallet，快速驗票入場，不怕搞丟也不必到了門口還要翻找App；更支援「即時動態」功能，開演時間與座位資訊將於鎖定畫面或動態島即時顯示，全方位帶來貼心又便捷的數位體驗。

《F1電影》將於6月25日全球同步上映，由奧斯卡金獎得主布萊德彼特主演，《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導，並集結好萊塢傳奇製片傑瑞布洛克海默、編劇艾倫克勞格，與曾獲7屆F1世界冠軍的路易斯漢米爾頓的團隊攜手打造。觀眾亦可透過IMAX、4DX、Dolby Cinema、ScreenX等多種版本影廳體驗震撼場面。