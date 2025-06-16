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Apple Pay支援秀泰影城App購票 《F1電影》限時第2張半價、買套票加贈吉拿棒

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
使用Apple Pay於秀泰影城App搶先購買《F1電影》指定票券即享優惠。記者黃筱晴／攝影
使用Apple Pay於秀泰影城App搶先購買《F1電影》指定票券即享優惠。記者黃筱晴／攝影

Apple Pay再擴支付版圖，宣布即日起正式支援秀泰影城App購票服務，為果粉與影迷帶來快速、安全且私密的支付新選擇。即日起至7月7日，使用Apple Pay於秀泰影城App或官網購買Apple Original Film出品、由華納兄弟合作發行的賽車鉅作《F1電影》，即可享購票、餐飲多重優惠。

秀泰影城觀眾凡使用Apple Pay購票，即可享《F1電影》2D票第2張半價優惠（限量10,000組），或是購買雙人爆米花套票加贈吉拿棒（限量3,866組）的優惠。透過秀泰影城App使用Apple Pay購票，票券還可一鍵加入Apple Wallet，快速驗票入場，不怕搞丟也不必到了門口還要翻找App；更支援「即時動態」功能，開演時間與座位資訊將於鎖定畫面或動態島即時顯示，全方位帶來貼心又便捷的數位體驗。

《F1電影》將於6月25日全球同步上映，由奧斯卡金獎得主布萊德彼特主演，《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導，並集結好萊塢傳奇製片傑瑞布洛克海默、編劇艾倫克勞格，與曾獲7屆F1世界冠軍的路易斯漢米爾頓的團隊攜手打造。觀眾亦可透過IMAX、4DX、Dolby Cinema、ScreenX等多種版本影廳體驗震撼場面。

此外，蘋果近期也推出專為iPhone設計的全新「觸覺回饋」預告片，運用iPhone裡的Taptic Engine觸覺引擎，觀眾僅需透過iOS 18.4或更新版本的Apple TV app，無須額外下載或設定，即可感受賽車引擎轟鳴、輪胎碾過路緣的真實震動、每一次換檔的緊張瞬間，突破傳統預告片形式，將沉浸式觀影體驗推向新境界。

於秀泰影城App使用Apple Pay購票，票券可一鍵加入Apple Wallet，並支援「即時動態」功能。圖／蘋果提供
於秀泰影城App使用Apple Pay購票，票券可一鍵加入Apple Wallet，並支援「即時動態」功能。圖／蘋果提供
蘋果推出全新iPhone獨家觸覺回饋預告，專為iPhone上的Taptic Engine所設計，現在可於Apple TV app搶先體驗賽車引擎的轟鳴震動。記者黃筱晴／攝影
蘋果推出全新iPhone獨家觸覺回饋預告，專為iPhone上的Taptic Engine所設計，現在可於Apple TV app搶先體驗賽車引擎的轟鳴震動。記者黃筱晴／攝影

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