大都會博物館藏首度來台！晶華推出「藝宿郵輪假期」

世界五大博物館之一的「國立故宮博物院」今年迎來建院100周年，即日起至10月12日與美國大都會博物館、時藝多媒體共同舉辦「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」。台北晶華酒店也趁勢推出「藝宿晶華」住房優惠專案，每房7,999元+15.5%起，可入住豪華客房兩天一夜，再贈名作展門票、雙層觀光巴士車票、故宮晶華「冠軍牛肉麵」套餐，以及翌日CNN推薦全台必吃自助式早餐兩客，官網訂房加購高鐵車票另享78折起的票價折扣。吃喝住賞全包，成就一趟完美的藝文之旅。

「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」不僅是近年規模最大、展品數量最豐富的國際級藝術大展，更是美國大都會博物館首度來台舉辦的特展。展覽匯聚了38位藝術家的經典之作，包含印象派領導人物雷諾瓦、後印象派大師梵谷與塞尚等知名畫家，其中60餘件作品更是首次於亞洲大規模亮相。

展區分為「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」以及「水岸風光」五大主題，呈現19至20世紀間法國繪畫與素描的多樣風貌，讓民眾一次收覽跨世紀的藝術典藏。

台北晶華另攜手「故宮晶華」同步推出「藝宿晶華」住房專案，除可入住寬敞舒適的五星級客房，搭乘台北雙層觀巴直達故宮、感受名家筆下的非凡魅力，還能於故宮晶華享用屢獲國際殊榮肯定的「晶華冠軍牛肉麵」雙人套餐，旅人沉浸於國際級文藝饗宴之際，也能飽覽台北城市風光、一啖台灣食藝之美。

此外，晶華也針對親子家庭規劃了「藝宿晶華郵輪假期」住房專案，專案每房8,999元+15.5%起，包含兩位大人以及兩位6歲以下孩童免費住宿，安排入住擁有私人露臺的雲天露臺客房、暢遊故宮飽覽藝術珍品，還可以前往位於5樓的雲天廊享用冰淇淋、飲品及美味小點，並在兒童遊戲室裡歡度暑期時光。