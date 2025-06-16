快訊

妻子懷孕生子拒行房 退役士官狼爪竟伸向國一小姨子

現實版007的上司！英國軍情六處首任女處長「C夫人」上任

台中21歲男沒報戶口 警找到涉案父親：當時不知怎處理

長榮交響樂巡演 新竹、基隆舉辦「曠世回聲音樂會」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
梵志登將與長榮交響樂團共同演出的「曠世回聲」音樂會，將於6月27、28日於新竹、基隆兩地登場。圖／長榮提供
梵志登將與長榮交響樂團共同演出的「曠世回聲」音樂會，將於6月27、28日於新竹、基隆兩地登場。圖／長榮提供

長榮交響樂團今年起禮聘世界級指揮家梵志登擔任「駐團藝術家」，上任後率長榮交響樂團進行全台巡演，並將於6月27日、28日在新竹、基隆兩地舉辦「曠世回聲音樂會」，被譽為馬勒最佳代言人的梵志登將帶來其最拿手的馬勒第一號交響曲「巨人」。

長榮交響樂團（ESO）今年起禮聘世界級指揮家—梵志登（Jaap van Zweden）擔任「駐團藝術家」，梵志登履行承諾，上任後率長榮交響樂團進行全台巡演，目前已在台北、高雄、苗栗、台中、彰化等地演出。

古典樂壇年度盛事「馬勒音樂節」日前在阿姆斯特丹隆重落幕，今年第三屆馬勒音樂節演出場地，正是位於百年前馬勒本人曾數次登場指揮的阿姆斯特丹皇家音樂廳，梵志登受邀帶領芝加哥交響樂團演出其中兩場。

梵志登曾說，「馬勒的音樂早已融入我的DNA」，他對馬勒作品獨樹一幟的理解與詮釋，來自早年於阿姆斯特丹皇家音樂廳管弦樂團擔任首席期間，與伯恩斯坦（Leonard Bernstein）、海汀克（Bernard Haitink）、蕭提（Georg Solti）等指揮大師共演的經歷。

長榮交響樂團「曠世回聲—梵志登、穆恩與ESO音樂會」將於6月27日（五）晚間7時30分在新竹市文化局演藝廳音樂廳、6月28日（六）晚間7時30分於基隆表演藝術中心登場，此次梵志登更攜手首次來台演出的第64屆布索尼國際鋼琴大賽冠軍阿森尼．穆恩（Arsenii Moon），獻上莫札特C小調第24號鋼琴協奏曲，購票詳情見長榮交響樂團官網或OPENTIX兩廳院售票系統。

世界知名鋼琴家阿森尼．穆恩（Arsenii Moon）將在「曠世回聲」音樂會中演繹莫札特第24號鋼琴協奏曲。圖／長榮提供
世界知名鋼琴家阿森尼．穆恩（Arsenii Moon）將在「曠世回聲」音樂會中演繹莫札特第24號鋼琴協奏曲。圖／長榮提供
日前由梵志登及長榮交響樂團在國家音樂廳舉行的「時代狂想」音樂會，於音樂會前的樂曲導聆，吸引大批樂迷專注聆聽。圖／長榮提供
日前由梵志登及長榮交響樂團在國家音樂廳舉行的「時代狂想」音樂會，於音樂會前的樂曲導聆，吸引大批樂迷專注聆聽。圖／長榮提供
長榮交響樂團今年禮聘指揮家梵志登（Jaap van Zweden）擔任駐團藝術家。圖／長榮提供
長榮交響樂團今年禮聘指揮家梵志登（Jaap van Zweden）擔任駐團藝術家。圖／長榮提供
世界級指揮家梵志登將帶領長榮交響樂團演出拿手的馬勒第一號交響曲「巨人」。圖／長榮提供
世界級指揮家梵志登將帶領長榮交響樂團演出拿手的馬勒第一號交響曲「巨人」。圖／長榮提供

音樂會 交響樂團

延伸閱讀

海運市場多空不明 長榮、萬海、陽明除息受注目

基隆三軍武器公園將拆走入歷史 F104戰鬥機回桃園

長榮、陽明 押逾三個月

輕颱蝴蝶9年來最晚首颱！2016年首颱尼伯特7月才來

相關新聞

虎航2025冬季航班首波促銷周三開賣 桃園-首爾1299元起

台灣虎航今宣布，2025年冬季航班即將於6月18日（周三）上午開賣，第一波促銷航線桃園-首爾仁川單程未稅1299元起、桃...

水火同源、水舞再進化 碧潭夜色添詩意與科技感

新北市觀旅局今宣布2025碧潭水舞展演主題全面更換，以「光影一日」與「日常適所」兩支全新水舞演出，搭配火焰特效、雷射光雕...

有太陽味 苗栗公館梅干菜扣肉、燜豆腐料理包進軍全聯福利中心

日曬法製作的苗栗縣公館鄉梅干菜前進全聯福利中心，梅干菜扣肉、燜豆腐料理包上架，簡單加熱即可享用，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等...

Apple Pay支援秀泰影城App購票 《F1電影》限時第2張半價、買套票加贈吉拿棒

Apple Pay再擴支付版圖，宣布即日起正式支援秀泰影城App購票服務，為果粉與影迷帶來快速、安全且私密的支付新選擇。...

大都會博物館藏首度來台！晶華推出「藝宿郵輪假期」

世界五大博物館之一的「國立故宮博物院」今年迎來建院100周年，即日起至10月12日與美國大都會博物館、時藝多媒體共同舉辦...

長榮交響樂巡演 新竹、基隆舉辦「曠世回聲音樂會」

長榮交響樂團今年起禮聘世界級指揮家梵志登擔任「駐團藝術家」，上任後率長榮交響樂團進行全台巡演，並將於6月27日、28日在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。