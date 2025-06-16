長榮交響樂巡演 新竹、基隆舉辦「曠世回聲音樂會」

長榮交響樂團今年起禮聘世界級指揮家梵志登擔任「駐團藝術家」，上任後率長榮交響樂團進行全台巡演，並將於6月27日、28日在新竹、基隆兩地舉辦「曠世回聲音樂會」，被譽為馬勒最佳代言人的梵志登將帶來其最拿手的馬勒第一號交響曲「巨人」。

長榮交響樂團（ESO）今年起禮聘世界級指揮家—梵志登（Jaap van Zweden）擔任「駐團藝術家」，梵志登履行承諾，上任後率長榮交響樂團進行全台巡演，目前已在台北、高雄、苗栗、台中、彰化等地演出。

古典樂壇年度盛事「馬勒音樂節」日前在阿姆斯特丹隆重落幕，今年第三屆馬勒音樂節演出場地，正是位於百年前馬勒本人曾數次登場指揮的阿姆斯特丹皇家音樂廳，梵志登受邀帶領芝加哥交響樂團演出其中兩場。

梵志登曾說，「馬勒的音樂早已融入我的DNA」，他對馬勒作品獨樹一幟的理解與詮釋，來自早年於阿姆斯特丹皇家音樂廳管弦樂團擔任首席期間，與伯恩斯坦（Leonard Bernstein）、海汀克（Bernard Haitink）、蕭提（Georg Solti）等指揮大師共演的經歷。