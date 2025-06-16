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名廚安東尼重磅回歸！再現「返璞歸真」義式料理哲學

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
義籍名廚安東尼客座馬可波羅，推出午間套餐1,980+10%元起，晚間套餐2,680+10%元起，也有單點佳餚可供選擇。圖/台北遠東香格里拉提供
義籍名廚安東尼客座馬可波羅，推出午間套餐1,980+10%元起，晚間套餐2,680+10%元起，也有單點佳餚可供選擇。圖/台北遠東香格里拉提供

享譽國際的義大利名廚安東尼（Antonio Tardi）將再訪台北遠東香格里拉，帶來「返璞歸真」的義式料理哲學。此行將於6月24日至7月3日客座馬可波羅餐廳，午晚間套餐1,980+10%元起，6月28及29日加開廚藝課與午宴、每位2,580元+10%，可與主廚安東尼近距離互動，學習製作經典義大利餃。7月4日至7月6日，主廚的經典招牌菜將加碼於遠東Café自助餐廳午、晚餐時段供應。

睽違15年，義大利名廚安東尼（Antonio Tardi）終於重磅回歸台北，此次他帶回來的不僅是深厚的烹飪哲學與橫跨四大洲的豐富廚藝經驗，更有全球少數擁有的橄欖油品油師認證。主廚將這份獨到專業融入客座菜單，嚴選來自地中海國家的頂級橄欖油，提升料理風味層次。此次設計的菜單，凝聚了故鄉拿坡里的純粹滋味與全球遊歷的精華，透過「返璞歸真」的理念，重新定義高端餐飲的體驗。

安東尼推薦菜色之一「香煎紅鯔魚佐馬鈴薯奶油」，是重現其童年時周日家庭聚會的經典佳餚。「綜合番茄湯佐香草松子」則承載著主廚與祖父在番茄田的兒時回憶。而「雙重義大利餃佐布拉塔起司襯檸檬」則是主廚的拿手之作，融入了他對手工義大利麵食的獨特見解，也正如他所言：「從簡單的麵粉和雞蛋，幻化出多樣的麵食，充滿魔法。」

每當主廚結束長期海外工作回到家中，母親總會準備一道簡單卻暖心的鱈魚料理迎接他，主廚將這份心意化為餐桌上的主菜「熱那亞風味鱈魚」。義大利經典甜點「朗姆巴巴」代表著義大利人對生活熱情奔放的態度，也是歡慶與喜悅的象徵。

訂位專線：02-7711-2080，網址：www.shangri-la.com/taipei。

主廚推薦經典佳餚包含橄欖油香煎紅鯔魚、綜合番茄湯、雙重義大利餃、熱那亞風味鱈魚，以及經典甜點朗姆巴巴等。圖/台北遠東香格里拉提供
主廚推薦經典佳餚包含橄欖油香煎紅鯔魚、綜合番茄湯、雙重義大利餃、熱那亞風味鱈魚，以及經典甜點朗姆巴巴等。圖/台北遠東香格里拉提供
6月28日至6月29日加開義大利手工餃廚藝課與午宴，可與主廚安東尼一同製作皇冠餃，體驗南義悠閒生活。每位2,580元+10%。圖/台北遠東香格里拉提供
6月28日至6月29日加開義大利手工餃廚藝課與午宴，可與主廚安東尼一同製作皇冠餃，體驗南義悠閒生活。每位2,580元+10%。圖/台北遠東香格里拉提供
安東尼主廚重磅回歸台北，帶來橫跨四大洲累積的豐富廚藝經驗，以及全球少數人擁有的橄欖油品油師認證。圖/台北遠東香格里拉提供
安東尼主廚重磅回歸台北，帶來橫跨四大洲累積的豐富廚藝經驗，以及全球少數人擁有的橄欖油品油師認證。圖/台北遠東香格里拉提供

自助餐廳 義大利 料理

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