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麥當勞「滿100送4塊麥克鷄塊」！還有「大薯買1送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞慶祝「手機點餐」新功能上線，使用手機點餐單筆滿100元送「4塊麥克鷄塊優惠券」。圖／麥當勞提供
麥當勞慶祝「手機點餐」新功能上線，使用手機點餐單筆滿100元送「4塊麥克鷄塊優惠券」。圖／麥當勞提供

麥當勞「手機點餐」新功能已經於今年6月全面上線，為消費者帶來更方便的使用體驗。為慶祝功能上線，6月18日起將推出專屬優惠，手機點餐「單筆滿100元送4塊麥克鷄塊」。另外麥當勞也將推出「「好時鷄雙人餐」，針對app，還提供「大薯買1送1」、「麥脆鷄腿套餐169元」等不同優惠。

麥當勞「手機點餐」功能已於6月在全台麥當勞上線，民眾點餐免排隊，並可透過內用、外帶、得來速多元取餐。為慶祝服務上線，6月18日起推出專屬優惠，週週推出APP專屬優惠券，手機點餐單筆滿100元，送免費「4塊麥克鷄塊」（至麥當勞APP回饋優惠專區兌換使用）；每週三、週四使用街口支付，於麥當勞手機點餐享加碼回饋，消費滿200元即享8%回饋，最高回饋20元街口幣。使用街口支付於麥當勞門市櫃台、自助點餐機及得來速點餐，單筆交易消費滿200元即享5%街口幣回饋，最高回饋 10元街口幣，消費回饋活動每人每天限1次。

此外，自7月16日起，麥當勞「24小時歡樂送」服務將升級整合到麥當勞APP全球版；未來顧客可直接透過麥當勞APP點餐，無論內用、外帶、得來速或歡樂送，皆可累積M Point 並兌換麥當勞餐點，同時享有會員專屬優惠。

麥當勞「辣味麥脆鷄腿」、「勁辣鷄腿堡」都是店內的特色人氣商品。麥當勞自6月18日至7月15日，推出「好時鷄雙人餐」，內含2塊麥脆鷄腿（原/辣味）、勁辣鷄腿堡、4塊麥克鷄塊、中薯及2杯38元飲品，一次享有雙份主餐、雙倍滿足，每套原價378元，優惠價299元。

另外，麥當勞APP將推出一系列專屬優惠券。6月16日至6月18日推出「大薯買一送一」優惠券、6月18日至6月24日，推出4張「麥脆鷄腿套餐特價169元」優惠券，最高可省88元。麥當勞APP會員的M Point兌點回饋，同步推出人氣餐點69折的兌點優惠，只要使用2,500 點M Point，即可於麥當勞APP兌換麥脆鷄腿（原/辣味）套餐，現省1,100點。

「好時鷄雙人餐」內含2塊麥脆鷄腿（原/辣味）、勁辣鷄腿堡、4塊麥克鷄塊、中薯及2杯38元飲品。圖／麥當勞提供
「好時鷄雙人餐」內含2塊麥脆鷄腿（原/辣味）、勁辣鷄腿堡、4塊麥克鷄塊、中薯及2杯38元飲品。圖／麥當勞提供
麥當勞推出「好時鷄雙人餐」，原價378元，優惠價299元。圖／麥當勞提供
麥當勞推出「好時鷄雙人餐」，原價378元，優惠價299元。圖／麥當勞提供
麥當勞APP會員推出兌點優惠，「麥脆鷄腿（原味/辣味）套餐」原需3,600點，優惠2,500點M Point，現省1,100點。圖／麥當勞提供
麥當勞APP會員推出兌點優惠，「麥脆鷄腿（原味/辣味）套餐」原需3,600點，優惠2,500點M Point，現省1,100點。圖／麥當勞提供

麥當勞 消費者 套餐

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