虎航2025冬季航班首波促銷周三開賣 桃園-首爾1299元起
台灣虎航今宣布，2025年冬季航班即將於6月18日（周三）上午開賣，第一波促銷航線桃園-首爾仁川單程未稅1299元起、桃園-濟州單程未稅1499元起、桃園／高雄-東京成田1799元起、桃園／高雄-名古屋1899元起。尊榮虎優先搶票日為6月18日上午10時至晚間11時59分；全員促銷期間第一波為6月19日上午10時至6月20日晚間11時59分，
虎航宣布，2025年冬季航班即將於6月18日上午開賣，符合尊榮虎（tigerprime）資格的虎迷，可享有本次開賣優先搶票的權利；提醒虎迷們務必加入tigerclub會員並記得累積虎足跡（tigerpath），才可參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動的優先權利。
2025年冬季班表首波銷售時程如下，尊榮虎優先搶票日為2025年6月18日上午10:00起至晚間23:59止；全員促銷期間第一波：2025年6月19日上午10:00起至2025年6月20日晚間23:59止。
第一波促銷航線：桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦單程未稅1299起；桃園-濟州單程未稅1499起；桃園／高雄-峴港單程未稅1599起；桃園／高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園／高雄-福岡、桃園-佐賀、桃園-宮崎單程未稅1799元起；桃園／高雄-名古屋、桃園-小松單程未稅1899起。
全員促銷期間第二波時程為2025年6月20日上午10:00起至晚間23:59止。第二波促銷航線：桃園／高雄-沖繩單程未稅1599元起；桃園／高雄-大阪關西、桃園-岡山單程未稅1799元起；桃園-花卷、桃園／高雄-仙台、桃園-新潟單程未稅2099元起；桃園-旭川、桃園-札幌（新千歲） 、桃園-函館單程未稅2599元起。
虎航表示，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2025年10月26日至2026年3月28日，更多促銷訊息請見活動網頁；尊榮虎專屬購票入口可至專屬網頁。其餘航線及本次未開放銷售的航班，預計將陸續登場，可鎖定台灣虎航官網查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁及官方IG帳號。
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