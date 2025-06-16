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迎戰618購物節 網購選超商取貨 7-ELEVEN「零元取件認證」擴大服務

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
618網購選超商取貨，7-ELEVEN「零元取件認證」擴大服務。圖／統一超提供
618網購選超商取貨，7-ELEVEN「零元取件認證」擴大服務。圖／統一超提供

迎戰618購物節，看好電商熱潮與消費者對便利取件的高度需求，統一超7-ELEVEN藉由OPENPOINT APP，串聯「包裹寄取」與「訂閱制會員」兩大服務，即日起進一步擴大「零元取件認證」功能，更攜手foodomo推出業界首創「零元包裹外送到家」。

統一超表示，此次同時強化「OPEN!PRIMA訂閱會員」專屬福利，年繳711元、每月不到60元可享點數加速、寄件折抵與6月份會員專屬價值破5000元限量優惠券，持續架構超越顧客期待的生活服務平台。

統一超指出，7-ELEVEN自2018年起即領先超商通路首創推出OPENPOINT會員「零元取件認證」領取包裹，陸續開通交貨便、賣貨便、宅轉店等包裹便利服務，受到網購族愛用，迄今已有超過近300萬人次體驗。

統一超表示，自即日起「零元取件認證」服務再擴大，於海內外超過6萬間電商平台購買商品後採線上付款、選擇7-ELEVEN門市取件，綁定會員即可於OPENPOINT APP取得「零元認證條碼」，免帶身分證、健保卡就能到指定門市領取包裹，解決消費者零元包裹取貨時無法親領、未攜帶證件痛點，讓超商取包裹更具便利和彈性。

7-ELEVEN更領先業界串連foodomo外送平台打造全新商模，首創「零元包裹外送到家」在家就可一指操作，選擇將已抵達超商的零元包裹外送到家，更可同步併買門市商品，無需親自前往門市，無論包裹即將逾期、外出不便，或需他人代收，皆可透過該服務輕鬆搞定，為網購族群打造最安心便捷的包裹接收方案，預計將可大幅提升超商包裹服務體驗。

電商 超商 外送平台

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