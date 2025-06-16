台灣虎航冬季航班周三搶先購 高雄-金浦單程最低1,299元起

心LAG就PLAY！準備好解放疲備的身心大玩一場嗎？台灣虎航宣布2025年冬季航班即將於6月18日上午開賣，而符合尊榮虎（tigerprime）資格的虎迷，可享有本次開賣優先搶票的權利；提醒虎迷們務必加入tigerclub會員並記得累積虎足跡（tigerpath），才可參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動的優先權利。

台灣虎航表示，2025年冬季班表首波銷售時程如下，尊榮虎優先搶票日：2025年6月18日上午10:00起至晚間23:59止。全員促銷期間第一波：2025年6月19日上午10:00起至2025年6月20日晚間23:59止。

第一波促銷航線：桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦單程未稅NT$1,299起；桃園-濟州單程未稅NT$1,499起；桃園/高雄-峴港單程未稅NT$1,599起；桃園/高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園/高雄-福岡、桃園-佐賀、桃園-宮崎單程未稅NT$1,799元起；桃園/高雄-名古屋、桃園-小松單程未稅NT$1,899起。

全員促銷期間第二波：2025年6月20日上午10:00起至晚間23:59止。第二波促銷航線：桃園/高雄-沖繩單程未稅NT$1,599元起；桃園/高雄-大阪關西、桃園-岡山單程未稅NT$1,799元起；桃園-花卷、桃園/高雄-仙台、桃園-新潟單程未稅NT$2,099元起；桃園-旭川、桃園-札幌（新千歲）、桃園-函館單程未稅NT$2,599元起。

台灣虎航表示，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2025年10月26日至2026年3月28日。