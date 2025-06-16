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王陽明亮相曼谷貴氣西裝變身貴公子 同框蔡卓妍秀華服
以頂級面料聞名的Loro Piana日前於泰國曼谷舉辦南亞區2025秋冬系列媒體預覽會，品牌之友王陽明、蔡卓妍、陳泂江、納帕西恩索邦（Nine Naphat）、安通巴頌（Anne Thongprasom）與提娜麗維拉瓦諾丹（Namtan Tipnaree）都特地出席。
展覽選址曼谷百年歷史Nai Lert Park的展覽場館The Summer House，空間設計延續品牌總部於米蘭時裝周期間的發表空間規劃，營造出如畫家工作室般亂中有序、自由創作的氛圍：描繪阿根廷、蘇格蘭、澳洲和紐西蘭的水彩風景畫為背景，木櫃中陳列本季新登場的包款和配飾，毛毯隨意地掛在牆上，串起服飾與生活，體現本季與大自然和諧共處的主題。
Loro Piana 2025秋冬系列從馬術的體驗中汲取靈感，展開「The Way We Were」的探索之旅，重溯品牌的根源。經典Spagna外套推出女性短版款式和直身剪裁及膝大衣，男裝則化作短斗篷。全新Needle女包取材自織針收納包，結合柔軟觸感與立體結構，男包則主打專為講究品味的商務人士打造的摺疊式公事包，體現品牌對優雅生活方式的細緻詮釋。
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