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王陽明亮相曼谷貴氣西裝變身貴公子 同框蔡卓妍秀華服

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
王陽明出席Loro Piana 2025秋冬系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
王陽明出席Loro Piana 2025秋冬系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供

以頂級面料聞名的Loro Piana日前於泰國曼谷舉辦南亞區2025秋冬系列媒體預覽會，品牌之友王陽明、蔡卓妍、陳泂江、納帕西恩索邦（Nine Naphat）、安通巴頌（Anne Thongprasom）與提娜麗維拉瓦諾丹（Namtan Tipnaree）都特地出席。

展覽選址曼谷百年歷史Nai Lert Park的展覽場館The Summer House，空間設計延續品牌總部於米蘭時裝周期間的發表空間規劃，營造出如畫家工作室般亂中有序、自由創作的氛圍：描繪阿根廷、蘇格蘭、澳洲和紐西蘭的水彩風景畫為背景，木櫃中陳列本季新登場的包款和配飾，毛毯隨意地掛在牆上，串起服飾與生活，體現本季與大自然和諧共處的主題。

Loro Piana 2025秋冬系列從馬術的體驗中汲取靈感，展開「The Way We Were」的探索之旅，重溯品牌的根源。經典Spagna外套推出女性短版款式和直身剪裁及膝大衣，男裝則化作短斗篷。全新Needle女包取材自織針收納包，結合柔軟觸感與立體結構，男包則主打專為講究品味的商務人士打造的摺疊式公事包，體現品牌對優雅生活方式的細緻詮釋。

Loro Piana 2025秋冬系列南亞區媒體預覽會展場。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025秋冬系列南亞區媒體預覽會展場。圖／Loro Piana提供
（由右至左）王陽明、提娜麗維拉瓦諾丹、蔡卓妍、安通巴頌、納帕西恩索邦、陳泂江出席Loro Piana 2025秋冬系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
（由右至左）王陽明、提娜麗維拉瓦諾丹、蔡卓妍、安通巴頌、納帕西恩索邦、陳泂江出席Loro Piana 2025秋冬系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
蔡卓妍出席Loro Piana 2025秋冬系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
蔡卓妍出席Loro Piana 2025秋冬系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025秋冬系列南亞區媒體預覽會展場。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025秋冬系列南亞區媒體預覽會展場。圖／Loro Piana提供

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