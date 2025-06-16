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大使福利！陳庭妮率先上手Dior最新Grand Tour多口袋包
由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri 打造的2025秋季女裝系列中，品牌推出嶄新Grand Tour多口袋旅行包款，貼合身形的流線包身以經過複雜鞣製工藝打造的皺褶或粒面皮革製作，搭配便利的外置多口袋方便收納，兼具前衛型格與實用性。Dior品牌大使陳庭妮第一時間穿著Dior 2025秋季女裝搭配Grand Tour多口袋旅行包小型款，展現隨興時髦風格。
作為Dior 2025秋季系列的標誌性皮件設計，Grand Tour Multipocket多口袋旅行包款展現出隨性鬆弛感。包款設有寬敞的主隔層與多個實用口袋，搭配可調節的手柄，能輕鬆容納日常所需。雙拉鍊上點綴Christian Dior Paris金色字樣，兼具美觀與實用，提供大、中與迷你Nano共三種尺寸選擇，所有尺寸均提供經典黑色選擇，而中號更額外推出淡金（Light Gold）與Dior奶油白兩款優雅色調，滿足各種日常需求。
而於2025春夏女裝系列中首度亮相的D-Journey包款，貼合身形的斜肩背包深受喜愛，於本季也換上仿似丹寧布視覺Dior Oblique Chambray斜紋布料外衣，運用以靛藍色經紗和白色緯紗斜紋編織包身，營造出猶如帶著霜霧效果的丹寧布視覺效果，而且輕盈、耐用與易保養。D-Journey包款亦在秋季延伸出帶著駝色小牛皮款式，包身上點綴Flat Macrocannage 大型籐格紋，洋溢復古氣息。
【2025報稅季來了】
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