UNIQLO PEACE FOR ALL 鈴木一朗、役所廣司參與設計

UNIQLO「PEACE FOR ALL慈善T恤系列」邁入三周年，以祈願和平為設計靈感，並由多位與「為世界和平採取行動」的合作夥伴攜手設計。這回推出四款全新設計，同時還有傳奇球星鈴木一朗、影帝役所廣司加入創作行列。

役所廣司設計的T恤，取材自他獲封坎城影展影帝的電影作品《我的完美日常》，並以經典場景搭配電影台詞：「下次是下次，現在是現在」。鈴木一朗的設計T恤描繪了一扇被敲響的門，傳達著「找到自己喜歡的事，然後打開那扇門」。

這次也呈現兩位既有合作夥伴雲端科技公司Akamai Technologies與佐藤可士和的新設計。四款全新設計T恤將於6月20日（五）正式發售，每件售價490元。

PEACE FOR ALL系列所有收益將全數捐贈聯合國難民署（UNHCR）、國際救助兒童會（Save the Children）以及國際培幼會（Plan International）等國際慈善組織。