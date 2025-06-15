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UNIQLO PEACE FOR ALL 鈴木一朗、役所廣司參與設計

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO PEACE FOR ALL慈善T恤三周年，攜手傳奇球星鈴木一朗、影帝役所廣司等人推出4款全新設計。圖／UNIQLO提供
UNIQLO PEACE FOR ALL慈善T恤三周年，攜手傳奇球星鈴木一朗、影帝役所廣司等人推出4款全新設計。圖／UNIQLO提供

UNIQLO「PEACE FOR ALL慈善T恤系列」邁入三周年，以祈願和平為設計靈感，並由多位與「為世界和平採取行動」的合作夥伴攜手設計。這回推出四款全新設計，同時還有傳奇球星鈴木一朗、影帝役所廣司加入創作行列。

役所廣司設計的T恤，取材自他獲封坎城影展影帝的電影作品《我的完美日常》，並以經典場景搭配電影台詞：「下次是下次，現在是現在」。鈴木一朗的設計T恤描繪了一扇被敲響的門，傳達著「找到自己喜歡的事，然後打開那扇門」。

這次也呈現兩位既有合作夥伴雲端科技公司Akamai Technologies與佐藤可士和的新設計。四款全新設計T恤將於6月20日（五）正式發售，每件售價490元。

PEACE FOR ALL系列所有收益將全數捐贈聯合國難民署（UNHCR）、國際救助兒童會（Save the Children）以及國際培幼會（Plan International）等國際慈善組織。

PEACE FOR ALL企劃自2022年6月啟動以來，持續推出表達和平願景的圖騰T恤，截至2025年1月為止，該企劃已售出超過719萬件T恤，累計募得超過1,398萬美元的善款，本系列T恤銷售的全部利潤皆捐贈予國際人道救援組織。

UNIQLO PEACE FOR ALL慈善T恤三周年，攜手傳奇球星鈴木一朗、影帝役所廣司等人推出4款全新設計。圖／UNIQLO提供
UNIQLO PEACE FOR ALL慈善T恤三周年，攜手傳奇球星鈴木一朗、影帝役所廣司等人推出4款全新設計。圖／UNIQLO提供

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