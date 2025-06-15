蟬說攜手台灣農林與三大寵物品牌 推「夏日野餐冰茶季」

懶人露營領導品牌《蟬說》正式推出今夏最受矚目、全台首創的「蟬說野餐冰茶季」！首波開放《蟬說：暖硫》與《蟬說：山中靜靜》兩大人氣營區，活動期間從即日起至11月底，為炎炎夏日提供全新的消暑選擇。

此次活動不僅攜手台灣農林嚴選在地茶葉，更與三大知名寵物品牌「特百滋」、「Abao阿寶」、「汪事如意」合作，打造寵物友善的野餐體驗，讓每個家庭成員都能享受這場夏日限定的森林午茶饗宴。

《蟬說》執行長馬驊指出，有別於一般的戶外野餐活動，《蟬說》的「野餐冰茶季」將野餐場域移至海拔較高的山林環境，讓旅人在天然的冷氣房中享受沁涼體驗。

《蟬說：暖硫》坐落於台北陽明山，主打獨特的「冷水坑冷泉x野餐冰茶」組合，提供多元方案選擇，從純粹的2小時野餐冰茶體驗，到結合冷泉泡湯的一日遊行程，甚至是夜宿湯房的一泊二食方案，滿足不同需求的旅人。

旅人可以在炎炎夏日中，躲進景觀湯房中泡著冷泉沁涼身心，結束後再找個舒適的草地，品味台灣知名好茶以及在地茶點，享受前所未有的消暑體驗。

《蟬說：山中靜靜》則位於台中酒桶山，特別聚焦於「寵物野餐冰茶」體驗，擁有遼闊草地與層層山景，是毛孩家庭放風聚會的絕佳選擇。微風徐來的午後時光，讓毛小孩與家人都能在森林懷抱中共享茶香歲月。

值得一提的是，兩大營區的住客都享有專屬加購優惠，讓入住的旅人能以更優惠的價格，體驗這場夏日限定的野餐冰茶盛宴。

為呈現最道地的台灣茶文化，《蟬說》特別與台灣農林合作，手採紅玉紅茶搭配玫瑰花的香氣，勾勒出野餐季的茶香風情。同時搭配南投杉林溪高山烏龍茶作為主力茶品，雲霧孕育的厚實茶葉，透出淡雅清新的山野氣息，搭配無咖啡因的洛神肉桂輕顏茶，酸甜果香融合溫暖肉桂香氣，創造出層次豐富的冰涼茶湯體驗。

在飲品創新方面，《蟬說：山中靜靜》更與在地「太平酒莊」攜手合作，推出獨家水果酵素飲，為野餐冰茶季增添專屬的在地風味。

茶點部分則堅持選用台灣在地品牌，包含知名高級品牌「裕毛屋」的精緻茶點、南投知名茶行「茶悅杉林」合作的烏龍茶酥與茶葉瓜子、花蓮特色的茶葉爆米花，以及陽明山在地的山藥鍋粑等8款特色小食，每一口都展現台灣在地食材的美好滋味。

值得一提的是，野餐籃內容將隨著季節不定期更換品項，讓每次造訪都能品嚐到不同的驚喜組合，充滿新意的搭配讓旅人每回都有全新的味覺體驗。

考量到現代家庭對寵物的重視，《蟬說》特別規劃寵物友善方案，與「特百滋」、「Abao阿寶」、「汪事如意」三大知名寵物品牌合作，推出毛孩專屬野餐籃。內含適合狗狗享用的健康點心與飲品，讓毛小孩也能參與這場夏日野餐盛會。

更值得一提的是，活動期間前250名《暖硫》及前150名《山中靜靜》加購寵物方案的毛孩家長，將獲得價值200元的「特百滋寵物奶酒乙瓶」，數量有限，送完為止。

馬驊表示：「作為曾經擁有兩隻黃金獵犬的毛孩家長，我深知寵物對家庭的重要性。我們希望透過這次的野餐冰茶季，創造一個人與毛孩都能盡情享受的美好時光，讓每個家庭成員都不會在旅行中缺席。」

《蟬說：暖硫》位於台北陽明山，是北台灣首間結合溫泉與懶人露營的特色營區。此次野餐冰茶季主打「冷泉x野餐冰茶」的獨特組合，提供多種體驗方案滿足不同需求。

其中，親子家庭推薦「精緻野餐冰茶＋冷泉景觀湯房2小時」方案，大人可在景觀湯房中放鬆泡湯，小朋友在安全的湯房環境中體驗冷熱泉調配的樂趣，泡完冷泉後移動到戶外草地親子共享山林茶香時光。

毛孩家庭、好友聚會則首選「森浴帳棚野餐冰茶2小時」方案，專屬帳篷空間搭配冷氣與桌遊，毛小孩可在舒適環境中享受專屬野餐籃，也能自由移動到草地奔跑嬉戲。

情侶約會建議「夜沐冷泉1泊2食」方案，夜間獨享景觀湯房的浪漫氛圍，可在星空下邊泡冷泉邊品茗，隔日還有精緻草山早餐，完美的山林小旅行。

《蟬說》還額外推出「純野餐冰茶自由坐2小時」方案，可自由選擇營區內喜愛的位置，在輕鬆無拘束的環境中享受台灣茶文化。

多種不同的方案讓各種需求的旅人自行挑選，在陽明山來場偷的半日閒的放鬆小旅行，在山嵐美景中品味冰涼茶湯的獨特體驗。住客更享有專屬加購優惠，讓入住旅人能以更優惠價格體驗這場消暑盛宴。

《蟬說：山中靜靜》座落於台中酒桶山，距離台中市區僅30分鐘車程，特別聚焦於「寵物野餐冰茶」體驗，是毛孩家庭的最佳選擇。營區擁有被森林包圍的遼闊草地，毛小孩可以自在奔跑，家長則能在大草皮鋪上野餐墊，眺望層層山景與藍天雲影，享受遠離都市塵囂的寧靜時光。

營區特別提供太平區在地水果酵素搭配杉林溪高山茶，讓每一口都充滿在地風味。同樣地，住客也享有專屬加購優惠，讓過夜的毛孩家庭能以更划算的價格參與活動。

有別於需要長時間規劃的旅遊行程，「夏日野餐冰茶季」主打「偷得半日閒」輕旅行概念。旅人只需2至4小時，就能在山林中完成一場完整的身心放鬆體驗。無論是情侶約會、親子出遊、好友聚會，或是毛孩家庭的放風時光，都能在這片綠意盎然的天然空間中，找到專屬於自己的夏日療癒時光。