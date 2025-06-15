粉絲開搶！壽司郎×hololive EN 聯名餐點、週邊登場

壽司郎自6月16日至8月10日期間，將攜手全球人氣VTuber團體「hololive English -Advent-」展開55天的聯名企劃，不僅推出聯名餐點還有一系列限量週邊，並且於全台北中南打造3間主題門市，為粉絲們打造沉浸式的冒險體驗，參與社群活動，還有機會將聯名週邊直接帶回家。

壽司郎本次攜手hololive English -Advent-打造結合視覺、味覺與收藏樂趣的多重用餐體驗。活動期間門市將推出4款聯名主題餐點，包括有「鮭魚玉子卷×Shiori Novella」、「肉蛋豆皮壽司×Nerissa Ravencroft」：「塔塔醬炸雞軍艦×Koseki Bijou」與「炙燒鮮蝦雙味×Fuwamoco （Fuwawa Abyssgard・Mococo Abyssgard）」，每份均為100元。

針對此次聯名，特邀繪師米豆綠Midori繪製壽司郎合作立繪、繪師LM繪製Ｑ版圖素。每位藝人各有兩款「角色插卡」（角色款、粉絲款）、共計8款，另外還有12款「盲袋胸章」。活動期間凡購買任一聯名餐點，即可獲得「角色插卡」1張與「盲袋胸章特典」1份，全台限量40萬份。

除了聯名餐點之外，6月16日起，內用單筆消費滿600元，可以200元加購「hololive English -Advent- 盲袋Q版飯友壓克力磚」1個，滿1,200元可以400元加購2個，一次最多可加購3個。共5款隨機出貨，全台限量4萬個。7月14日起，則推出「大桌墊滑鼠墊」，內用單筆消費滿600元，可以500元加購「hololive English -Advent- 大桌墊滑鼠墊」1個，滿1,200元可以1,000元加購2個，一次最多可加購3個。全台限量3萬個售完為止。

6月30日起，內用單筆消費滿700元，即可獲得「hololive English -Advent- A4資料夾」1個。共6款隨機出貨，全台限量6萬份。7月28日起，內用單筆消費滿700元，即可獲得「hololive English -Advent- 盲袋透卡」1個。共6款隨機出貨，全台限量8萬份。