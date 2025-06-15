快訊

熱成紅番薯！台北1地飆破39度 13縣市恐出現8級陣風

7月地震倒數？龍樹諒出新書闢謠「末日預言」 郭鎧紋示警：日本這地區地震多

籲美參戰打伊朗！以色列過去48小時發聲「美國未答應」…川普回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

粉絲開搶！壽司郎×hololive EN 聯名餐點、週邊登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
塔塔醬炸雞軍艦 × Koseki Bijou。圖／壽司郎提供
塔塔醬炸雞軍艦 × Koseki Bijou。圖／壽司郎提供

壽司郎自6月16日至8月10日期間，將攜手全球人氣VTuber團體「hololive English -Advent-」展開55天的聯名企劃，不僅推出聯名餐點還有一系列限量週邊，並且於全台北中南打造3間主題門市，為粉絲們打造沉浸式的冒險體驗，參與社群活動，還有機會將聯名週邊直接帶回家。

壽司郎本次攜手hololive English -Advent-打造結合視覺、味覺與收藏樂趣的多重用餐體驗。活動期間門市將推出4款聯名主題餐點，包括有「鮭魚玉子卷×Shiori Novella」、「肉蛋豆皮壽司×Nerissa Ravencroft」：「塔塔醬炸雞軍艦×Koseki Bijou」與「炙燒鮮蝦雙味×Fuwamoco （Fuwawa Abyssgard・Mococo Abyssgard）」，每份均為100元。

針對此次聯名，特邀繪師米豆綠Midori繪製壽司郎合作立繪、繪師LM繪製Ｑ版圖素。每位藝人各有兩款「角色插卡」（角色款、粉絲款）、共計8款，另外還有12款「盲袋胸章」。活動期間凡購買任一聯名餐點，即可獲得「角色插卡」1張與「盲袋胸章特典」1份，全台限量40萬份。

除了聯名餐點之外，6月16日起，內用單筆消費滿600元，可以200元加購「hololive English -Advent- 盲袋Q版飯友壓克力磚」1個，滿1,200元可以400元加購2個，一次最多可加購3個。共5款隨機出貨，全台限量4萬個。7月14日起，則推出「大桌墊滑鼠墊」，內用單筆消費滿600元，可以500元加購「hololive English -Advent- 大桌墊滑鼠墊」1個，滿1,200元可以1,000元加購2個，一次最多可加購3個。全台限量3萬個售完為止。

6月30日起，內用單筆消費滿700元，即可獲得「hololive English -Advent- A4資料夾」1個。共6款隨機出貨，全台限量6萬份。7月28日起，內用單筆消費滿700元，即可獲得「hololive English -Advent- 盲袋透卡」1個。共6款隨機出貨，全台限量8萬份。

為了讓粉絲與偶像近距離體驗，壽司郎於活動期間，針對台北中華路店、 台中黎明市政南店、高雄義享天地店等3間門市，打造成為主題門市，讓粉絲擁有視覺與味覺的多重感受。6月23日起，壽司郎也將推出三波的社群抽獎活動，有機會獲得聯名大頭娃娃吊飾、造型一卡通盲盒、留言小卡等週邊小物，適合粉絲蒐集帶回家。

內用單筆消費滿額，可以200元加購「盲袋Q版飯友壓克力磚」。共5款隨機出貨，全台限量4萬個。圖／壽司郎提供
內用單筆消費滿額，可以200元加購「盲袋Q版飯友壓克力磚」。共5款隨機出貨，全台限量4萬個。圖／壽司郎提供
購買聯名餐點可獲得「盲袋胸章」，共計12款，隨機出貨。圖／壽司郎提供
購買聯名餐點可獲得「盲袋胸章」，共計12款，隨機出貨。圖／壽司郎提供
內用消費滿額，可獲得「A4資料夾」1個。共6款隨機出貨，全台限量6萬份。圖／壽司郎提供
內用消費滿額，可獲得「A4資料夾」1個。共6款隨機出貨，全台限量6萬份。圖／壽司郎提供
內用單筆消滿額，可獲得「盲袋透卡」1個，共6款隨機出貨，全台限量8萬份。圖／壽司郎提供
內用單筆消滿額，可獲得「盲袋透卡」1個，共6款隨機出貨，全台限量8萬份。圖／壽司郎提供
每位藝人各有兩款插卡設計（角色款、粉絲款），共計8款。隨機出貨。圖／壽司郎提供
每位藝人各有兩款插卡設計（角色款、粉絲款），共計8款。隨機出貨。圖／壽司郎提供
鮭魚玉子卷 × Shiori Novella。圖／壽司郎提供
鮭魚玉子卷 × Shiori Novella。圖／壽司郎提供
壽司郎攜手人氣VTuber團體「hololive English -Advent-」推出聯名餐點與週邊。圖／壽司郎提供
壽司郎攜手人氣VTuber團體「hololive English -Advent-」推出聯名餐點與週邊。圖／壽司郎提供

粉絲 社群 壽司郎

延伸閱讀

一坐下就難以抗拒！日本發明的迴轉壽司，為何人人都愛？

壽司郎 X hololive EN降臨組聯名活動 6/16起全台門市啟航

壽司郎下一檔合作剪影公開！神秘五人6/13降臨西門電視牆

推特帳號「鯊魚子鯖」橫空出世！僅追蹤Senzawa、Dooby、hololive空媽繪師

相關新聞

粉絲開搶！壽司郎×hololive EN 聯名餐點、週邊登場

壽司郎自6月16日至8月10日期間，將攜手全球人氣VTuber團體「hololive English -Advent-」...

晶圓項鍊爆紅！唐波蓉把「護國神山」變可戴藝術品進軍國際

台灣珠寶品牌METASOUL創辦人唐波蓉近期以「晶圓神山」的紅寶石項鍊作品，登上台灣虎航機上預購平台，吸引日本、新加坡等...

愛馬仕上海走秀 復古耳機當裝飾…凱莉包這樣背

愛馬仕（Hermès）於6月13日晚上，於上海北外灘水岸邊舉行女裝大秀，揭開由女裝藝術總監Nadège Vanhée創作...

2025 LOEWE工藝獎揭曉 日本工藝家青木邦真陶瓷展新意

LOEWE基金會於宣佈了日本工藝家青木邦真（Kunimasa Aoki）憑陶瓷作品「Realm of Living T...

「屈動綠色生活」 屈臣氏串聯供應商啟動綠色行動

永續生活從日常開始，健康美麗領導品牌屈臣氏持續鼓勵全民實踐綠色生活，展現藥妝龍頭號召力，攜手供應商共同行動，並透過永續嚴...

布納哈本全新限量典藏系列首部曲「15年啟航No.1」登台

蘇格蘭艾雷島知名酒廠布納哈本（Bunnahabhain），推出全新三年限量典藏系列「Westering Home Col...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。