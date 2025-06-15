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晶圓項鍊爆紅！唐波蓉把「護國神山」變可戴藝術品進軍國際

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
唐波蓉創立METASOUL品牌的起點，是想用設計讓世界記住，台灣不只有代工和製造，還能創造故事、有文化靈魂的作品。圖／業者提供
唐波蓉創立METASOUL品牌的起點，是想用設計讓世界記住，台灣不只有代工和製造，還能創造故事、有文化靈魂的作品。圖／業者提供

台灣珠寶品牌METASOUL創辦人唐波蓉近期以「晶圓神山」的紅寶石項鍊作品，登上台灣虎航機上預購平台，吸引日本、新加坡等旅客搶購，一舉將台灣半導體意象轉化為具國際吸引力的珠寶作品。

唐波蓉表示：「我想用設計讓世界記住，台灣不只有代工和製造，還能創造故事、有文化靈魂的作品。」這也是她創立METASOUL品牌的起點。

她指出，晶圓神山項鍊的設計語彙極具台灣特色。紅寶石象徵核心製程，圓形外框代表晶圓，加上可轉動的軸心結構，暗喻「轉運、轉機」。

唐波蓉說，靈感來自台積電長年作為「護國神山」的精神象徵，她希望讓這份象徵，不只能放在新聞裡，也能「戴在身上」。正因為寓意太好，所以好幾家上市公司的女董座、或董娘，都特地採購，做為公司送禮之用。

除了台積電，她也設計了「聯動天璣耳環」（靈感來自聯發科5G晶片），以及「魅力光影項鍊」（致敬大立光光學鏡頭技術）。透過珠寶設計轉譯台灣三大科技企業的意象，這些作品在國際珠寶展上獲得高度關注，也讓她在一年內就成功打入虎航、華航等國際航空的預購平台。

「這些設計，不只是飾品，更是讓世界認識台灣的一種方式。」她強調，珠寶應該能承載文化、記憶與情感，而不只是裝飾。

根據品牌回饋，晶圓神山項鍊在推出初期即受到科技業族群青睞。包括台積電工程師、外派主管、長駐海外的台灣科技人，都特別指名選購，有人買給母親當作祝福，有人當作談生意時的幸運符號。

「我每天在晶圓廠工作，雖然常常加班，但希望女朋友戴著這條項鍊，就像我在她身邊一樣。」一名台積電工程師把項鍊當定情物，成功守護愛情。

唐波蓉指出，品牌初期並未投資大量廣告，而是透過設計說故事、口碑推動，加上機上免稅平台的國際能見度，快速建立辨識度與文化連結。

台灣虎航除了安排品牌進入機上銷售平台，前任董事長陳漢銘更親自購買10條晶圓項鍊表示支持。此後品牌陸續獲多家航空通路青睞，成為與Pandora、Swarovski並列的台灣代表珠寶品牌。

唐波蓉的創作靈感，來自小時候偷看外婆首飾盒的記憶。銀色盒裡的點翠髮簪、玉如意與梅花飾品，讓她相信：「珠寶不只是裝飾，而是時間與情感的容器。」這份對珠寶的情感，也推動她將科技元素設計得極致講究。晶圓項鍊必須可轉動，還得符合輕量、抗刮、質感佳等條件，每次打樣都要兼顧外觀與功能性，是設計與材料選擇的雙重挑戰。

此外，唐波蓉堅持MIT品質，所有裸石與工藝細節親自把關，不做誇大行銷，只靠設計力與誠信經營，逐步拓展國際市場。目前METASOUL在日本、美國、新加坡都有忠誠顧客，下一步計畫結合AI、更多台灣在地文化，推出更多具有辨識度的系列。她相信，「讓人戴上台灣」這件事，不只是創意，更可能是一種國力的延伸。

珠寶 台積電

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