愛馬仕上海走秀 復古耳機當裝飾…凱莉包這樣背

愛馬仕（Hermès）於6月13日晚上，於上海北外灘水岸邊舉行女裝大秀，揭開由女裝藝術總監Nadège Vanhée創作的2025秋冬系列第二篇章，延續25秋冬系列的冒險之旅，加入經典的絲巾圖騰與編織元素。大秀於臨時模組化的建築上演，可旋轉的牆面映現出陸家嘴未來感十足的天際線，空間的轉化象徵自然與人造結構間的對話，而上海標誌性的黃浦江則倒映出這座城市不斷轉化、充滿矛盾又融合傳統與創新的生命力。

此系列根植於城市生活，卻同時被自然世界吸引。25秋冬系列女裝，是專為內斂堅定、優雅從容、遊歷世界的愛馬仕探險家打造，她的衣櫥融合了傳統與現代、功能與美學，精緻與實用如同交錯編織的線條，種種靈感相互交織。時裝結構與實用性經重新構思，孕育出全新輪廓。

愛馬仕歷久彌新的經典符碼之一「編織元素」不僅是此系列的核心，更是一種跨越文化的連結與延續象徵。此系列的編織元素靈感源自馬術辮編與Virginie Jamin所設計的Dressage Tressage絲巾上不對稱的圖騰，透過功能、輪廓、色彩與印花的變化煥然一新。全系列色彩靈感取自自然景致與馬術世界，濃郁大地色調中，融入溫潤的紅色與炙烈橘色，並以柔和的丁香紫、陶土白與墨藍色加以調和。

模組化設計讓服裝隨 日常節奏靈活變化，透過摺疊、旋轉或拉鍊開合，即可隨時轉換造型。華麗的披肩毛衣與流動感十足的大衣，靈感來自馬術毯，採用雙面喀什米爾製作，部分內襯可拆式Dressage Tressage的絲巾面料，可依據 場合與氣候自由拆卸、調整穿搭。