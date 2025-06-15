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愛馬仕上海走秀 復古耳機當裝飾…凱莉包這樣背

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
絲巾圖騰與編織元素為愛馬仕2025秋冬女裝系列第二篇章的核心。圖／愛馬仕提供
絲巾圖騰與編織元素為愛馬仕2025秋冬女裝系列第二篇章的核心。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）於6月13日晚上，於上海北外灘水岸邊舉行女裝大秀，揭開由女裝藝術總監Nadège Vanhée創作的2025秋冬系列第二篇章，延續25秋冬系列的冒險之旅，加入經典的絲巾圖騰與編織元素。大秀於臨時模組化的建築上演，可旋轉的牆面映現出陸家嘴未來感十足的天際線，空間的轉化象徵自然與人造結構間的對話，而上海標誌性的黃浦江則倒映出這座城市不斷轉化、充滿矛盾又融合傳統與創新的生命力。

此系列根植於城市生活，卻同時被自然世界吸引。25秋冬系列女裝，是專為內斂堅定、優雅從容、遊歷世界的愛馬仕探險家打造，她的衣櫥融合了傳統與現代、功能與美學，精緻與實用如同交錯編織的線條，種種靈感相互交織。時裝結構與實用性經重新構思，孕育出全新輪廓。

愛馬仕歷久彌新的經典符碼之一「編織元素」不僅是此系列的核心，更是一種跨越文化的連結與延續象徵。此系列的編織元素靈感源自馬術辮編與Virginie Jamin所設計的Dressage Tressage絲巾上不對稱的圖騰，透過功能、輪廓、色彩與印花的變化煥然一新。全系列色彩靈感取自自然景致與馬術世界，濃郁大地色調中，融入溫潤的紅色與炙烈橘色，並以柔和的丁香紫、陶土白與墨藍色加以調和。

模組化設計讓服裝隨 日常節奏靈活變化，透過摺疊、旋轉或拉鍊開合，即可隨時轉換造型。華麗的披肩毛衣與流動感十足的大衣，靈感來自馬術毯，採用雙面喀什米爾製作，部分內襯可拆式Dressage Tressage的絲巾面料，可依據 場合與氣候自由拆卸、調整穿搭。

傳統的單品融入戶外運動元素，在細節處皆強化機能特性，如領口的繩結裝飾、絎縫皮革、針織上的對比色編織，呼應法式小酒館中，椅子的紋理結構。拉鍊與釦件為時裝注入為多重可能，也有釋放力量的象徵。

大地色系的服裝上以亮色裝飾編織圖騰。圖／愛馬仕提供
大地色系的服裝上以亮色裝飾編織圖騰。圖／愛馬仕提供
復古造型耳機成為時髦的裝飾。圖／愛馬仕提供
復古造型耳機成為時髦的裝飾。圖／愛馬仕提供
拉鍊與釦件為時裝注入為多重可能，也是釋放力量的象徵。圖／愛馬仕提供
拉鍊與釦件為時裝注入為多重可能，也是釋放力量的象徵。圖／愛馬仕提供
附有拉鍊的絎縫皮革連身衣可作為洋裝或當外套。圖／愛馬仕提供
附有拉鍊的絎縫皮革連身衣可作為洋裝或當外套。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於上海北外灘水岸邊發表愛馬仕2025秋冬女裝系列第二篇章。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於上海北外灘水岸邊發表愛馬仕2025秋冬女裝系列第二篇章。圖／愛馬仕提供
將針織衫綁在腰際是本季常見的穿著方式。圖／愛馬仕提供
將針織衫綁在腰際是本季常見的穿著方式。圖／愛馬仕提供
短酷網舞搭配過膝毛料長襪與綁帶高筒靴。圖／愛馬仕提供
短酷網舞搭配過膝毛料長襪與綁帶高筒靴。圖／愛馬仕提供
馬尾編髮把絲巾也一起編入。圖／愛馬仕提供
馬尾編髮把絲巾也一起編入。圖／愛馬仕提供
全系列色彩靈感取自自然景致與馬術世界。圖／愛馬仕提供
全系列色彩靈感取自自然景致與馬術世界。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於上海北外灘水岸邊發表愛馬仕2025秋冬女裝系列第二篇章。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於上海北外灘水岸邊發表愛馬仕2025秋冬女裝系列第二篇章。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於上海北外灘水岸邊發表愛馬仕2025秋冬女裝系列第二篇章。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於上海北外灘水岸邊發表愛馬仕2025秋冬女裝系列第二篇章。圖／愛馬仕提供
凱莉包以短背帶斜背於外套內側。圖／愛馬仕提供
凱莉包以短背帶斜背於外套內側。圖／愛馬仕提供
絲巾圖騰與編織元素為愛馬仕2025秋冬女裝系列第二篇章的核心。圖／愛馬仕提供
絲巾圖騰與編織元素為愛馬仕2025秋冬女裝系列第二篇章的核心。圖／愛馬仕提供
在鴨舌帽外疊加絲巾。圖／愛馬仕提供
在鴨舌帽外疊加絲巾。圖／愛馬仕提供
外掛在包款上的提格飲料提杯。圖／愛馬仕提供
外掛在包款上的提格飲料提杯。圖／愛馬仕提供
本季常見絲巾、針織衣物、與皮革的堆疊。圖／愛馬仕提供
本季常見絲巾、針織衣物、與皮革的堆疊。圖／愛馬仕提供
令人想起馬術毯的披肩。圖／愛馬仕提供
令人想起馬術毯的披肩。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 上海

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