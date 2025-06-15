2025 LOEWE工藝獎揭曉 日本工藝家青木邦真陶瓷展新意
LOEWE基金會於宣佈了日本工藝家青木邦真（Kunimasa Aoki）憑陶瓷作品「Realm of Living Things 19」獲評審團選為2025年LOEWE工藝獎得主，獲頒5萬歐元獎金。而2025年LOEWE工藝獎30位最終入圍者作品都將自即日起至6月29日止假西班牙馬德里的提森博內米薩國立博物館（Thyssen-Bornemisza National Museum）展出，而全球觀眾亦可於基金會創立的The Room數位平台欣賞歷屆LOEWE工藝獎候選人的作品。
本屆共有來自133個國家及地區的工匠、提交超過4,600件參賽作品，經由專家評審團挑選的30位候選人來自18個國家及地區，創作媒介涵蓋陶器、 木器、紡織品、家具、紙品、玻璃、金屬、珠寶及漆器。許多參賽者將古老工藝從傳統媒介應用到新的物料上，例如織籃到粘土，織布機編織到金屬，又或者以新角度想像演繹傳統主題，以新創作向工藝文化遺產致敬。還有創造獨特雕塑形式、建立新的創作方向的工匠，以創新形式和表面質感，彰顯精湛手工藝術。
青木邦真的陶土作品探索黏土受壓下變形及破裂的狀態。他以創新技術結合重力、時間及壓力等因素，將一層層薄黏土反覆堆疊施壓，然後置於窯中燒製，再塗上由泥土及鉛筆痕跡構成的裝飾塗層。評審認為他的作品如實呈現古老的泥條盤築技術，以原始不加修飾的形式展現物料特質，而製作過程也見證了他的毅力和熱誠投入。
兩件優異獎則分別頒發給尼日利亞的Nifemi Marcus-Bello，以及來自印度Studio Sumakshi Singh。Nifemi Marcus-Bello以汽車行業回收鋁材製作的雕塑「TM Bench with Bow」，在展現物料的原始美、幾何線條造型含蓄地探討了國際貿易、全球化及權力關係等議題。由四位成員組成的Studio Sumakshi Singh，得獎作品「Monument」將銅線繡在水溶性織物上、透過織物溶解後留下繁複精密的銅線結構複製了12世紀德里古建築柱子的表面圖案，強烈實質感和精緻結構的對比暗喻古蹟雖隨時間流逝而頹敗，但文化歷史依然有強韌生命力。
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