「屈動綠色生活」 屈臣氏串聯供應商啟動綠色行動

永續生活從日常開始，健康美麗領導品牌屈臣氏持續鼓勵全民實踐綠色生活，展現藥妝龍頭號召力，攜手供應商共同行動，並透過永續嚴選專區提供多元選品，打造兼顧美麗與環保的消費體驗。

屈臣氏表示，至7月9日推出「千件商品任意混搭買1送1」優惠活動，全台門市與網路商店同步開跑，醫美、護膚滿999元送150元等多重好康一次到位，屈臣氏網路商店也同步祭出618年中慶，包含限時不限金額85折、超值神券、返場優惠88折與品牌滿額優惠，全面引爆線上線下購物熱潮，更加碼延續話題IP DINOTAENG呆萌町森活好夥伴加價購第二波，邀請消費者用療癒選物一起實踐綠色生活。

屈臣氏表示，集結供應商夥伴共同行動，包含KENVUE、HALEON等國際品牌力挺永續理念。活動期間購買HALEON指定商品即捐1元給山海天使協會，投入濕地生態保育行動；KENVUE品牌滿599元還可獲贈歐芮坦抽取式衛生紙，並推出屈臣氏寵i會員專屬海廢藝術工作坊體驗活動，邀請會員運用淨灘回收素材創作屬於自己的海廢藝術品。

此外，全台屈臣氏門市也推出不限金額消費，即可免費兌換ChargeSPOT共享行動電源2小時，鼓勵綠色共享、節能減碳，共創環保新日常。