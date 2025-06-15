亞尼克生乳捲驚見「捲捲的毛」！官方致歉聲明出爐

連鎖知名生乳捲亞尼克近日遭網友於Dcard爆料，表示自己於大坪林捷運站的生乳捲販賣機購買蛋糕，但是蛋糕上出現「捲捲的毛」，讓該名消費者覺得「瞬間噁爆」。對此，亞尼克也發表官方致歉聲明，表示將主動與消費者聯繫，妥善進行退換貨事宜與補償處理，也已全面啟動內部調查與品質稽核流程。

一名網友於6月14日晚間在Dcard發表文章，照片顯示生乳捲上出現一根不明毛髮，文內也表示「在大坪林捷運站的亞尼克 販賣機開心買了蛋糕，準備回家當作週末的小確幸，結果一打開——我直接傻眼」，並且表示「裡面那個詭異的『捲捲東西』…怎麼看都不像是頭髮，更不像是我該在蛋糕裡看到的東西，整個瞬間噁爆……」該名網友也表示「偏偏今天是假日，客服聯絡不上，只能先把蛋糕退還給附近門市。但他們說最快要等到禮拜一才會有處理結果。而且！還不能補一個新的給我，因為會『點貨點不齊』」

對此，亞尼克也發表致歉聲明，表示「我們將主動與消費者聯繫，妥善進行退換貨事宜與補償處理，也已全面啟動內部調查與品質稽核流程。本公司將加強員工衛生訓練、製程控管，確保類似事件不再發生。」聲明中並指出，「針對本次產品問題，我們會強化落實個人防護規定，如全罩帽、防靜電服、每一小時工作人員互相沾黏衣物、每日稽查表等流程確實檢查，善盡品質管理之責任。」

另外針對客服與門市人員第一時間無法處理的情況，聲明中也表示「我們針對門市端未能依照公司客訴處理流程將加強員工教育訓練，深感遺憾與歉意。任何品質瑕疵消費者皆可於本公司門市端進行處理，會再加強門市端人員的客服處理訓練。」

【亞尼克聲明全文】