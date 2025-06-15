亞尼克生乳捲驚見「捲捲的毛」！官方致歉聲明出爐
連鎖知名生乳捲亞尼克近日遭網友於Dcard爆料，表示自己於大坪林捷運站的生乳捲販賣機購買蛋糕，但是蛋糕上出現「捲捲的毛」，讓該名消費者覺得「瞬間噁爆」。對此，亞尼克也發表官方致歉聲明，表示將主動與消費者聯繫，妥善進行退換貨事宜與補償處理，也已全面啟動內部調查與品質稽核流程。
一名網友於6月14日晚間在Dcard發表文章，照片顯示生乳捲上出現一根不明毛髮，文內也表示「在大坪林捷運站的亞尼克 販賣機開心買了蛋糕，準備回家當作週末的小確幸，結果一打開——我直接傻眼」，並且表示「裡面那個詭異的『捲捲東西』…怎麼看都不像是頭髮，更不像是我該在蛋糕裡看到的東西，整個瞬間噁爆……」該名網友也表示「偏偏今天是假日，客服聯絡不上，只能先把蛋糕退還給附近門市。但他們說最快要等到禮拜一才會有處理結果。而且！還不能補一個新的給我，因為會『點貨點不齊』」
對此，亞尼克也發表致歉聲明，表示「我們將主動與消費者聯繫，妥善進行退換貨事宜與補償處理，也已全面啟動內部調查與品質稽核流程。本公司將加強員工衛生訓練、製程控管，確保類似事件不再發生。」聲明中並指出，「針對本次產品問題，我們會強化落實個人防護規定，如全罩帽、防靜電服、每一小時工作人員互相沾黏衣物、每日稽查表等流程確實檢查，善盡品質管理之責任。」
另外針對客服與門市人員第一時間無法處理的情況，聲明中也表示「我們針對門市端未能依照公司客訴處理流程將加強員工教育訓練，深感遺憾與歉意。任何品質瑕疵消費者皆可於本公司門市端進行處理，會再加強門市端人員的客服處理訓練。」
【亞尼克聲明全文】
針對消費者購買產品有異物且無法第一時間處理換貨一事，首先我們針對門市端未能依照公司客訴處理流程將加強員工教育訓練，深感遺憾與歉意。任何品質瑕疵消費者皆可於本公司門市端進行處理，會再加強門市端人員的客服處理訓練。
食品安全是本公司的最高原則也是我們對消費者承諾，從產品開發、生產製作，到產品上市均以食在安心、安全、品質為第一目標。針對本次產品問題，我們會強化落實個人防護規定，如全罩帽、防靜電服、每一小時工作人員互相沾黏衣物、每日稽查表等流程確實檢查，善盡品質管理之責任。
我們將主動與消費者聯繫，妥善進行退換貨事宜與補償處理，也已全面啟動內部調查與品質稽核流程。本公司將加強員工衛生訓練、製程控管，確保類似事件不再發生。若逢週六日客服休息時間，門市同樣會進行客戶服務不受影響。感謝消費者的提醒與包容，我們會做得更好。
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