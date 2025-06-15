暑假赴日行程詢問度增 大阪、東京、沖繩排名前3

根據旅遊業者統計，近2個月針對暑期赴日行程的商品流量與詢問度，較前期成長近2倍，其中以大阪、東京、沖繩穩坐最受歡迎的3大城市。

根據交通部觀光署統計，今年1到3月，台灣旅客赴日本共161萬5850人次，而根據日本政府觀光局統計，2025年1至4月份訪日的台灣旅客已突破210萬人次，穩居第3大海外客源市場。

隨著暑假即將到來，旅遊業者KKday發布新聞稿表示，根據觀察近2個月針對暑期赴日行程的商品流量與詢問度，較前期成長近2倍，其中以大阪、東京、沖繩穩坐最受歡迎的3大城市，旅客偏好主題樂園、美食品嚐與海島度假3大類型行程。

KKday表示，日本一直是海外旅遊商品中最受歡迎的目的地，不僅全年穩居銷售冠軍，更於寒暑假與連假期間帶動整體流量與業績成長，根據平台統計，日本熱賣商品前5名依序為景點票券、交通票券、一日遊專屬團、特色體驗與美食品嚐，其中機票與機加酒自由行則詢問度最高。

樂天旅遊日前也表示，主題式旅行的興起，正持續推升台灣旅客赴日動能，尤其在暑假旺季，更加速了以活動體驗為核心的旅遊需求。

樂天旅遊台灣行銷經理陳忠豪表示，日本音樂祭不僅展現樂迷的風格差異，更反映出旅客對生活方式與旅行態度的選擇，樂迷對住宿與行程的期待，已不再侷限於距離或價格，更講究個人風格、交通節奏與在地文化的連結，無論是偏好市中心的高便利性與完善機能，或是嚮往與自然為伍的鄉野體驗，希望旅客在每一次出發中，都找到屬於自己的節奏。