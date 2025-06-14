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布納哈本全新限量典藏系列首部曲「15年啟航No.1」登台

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
布納哈本「Westering Home Collection」系列「15年啟航Turas Math No.1」正式上市。品牌經理Shawn Wang（左起）、新任台灣董事總經理 Rambo Chang、亞太區董事總經理Guirec Danno、行銷總監Teresa Fan、品牌大使Jackie Lee。圖／英商希威仕提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
布納哈本「Westering Home Collection」系列「15年啟航Turas Math No.1」正式上市。品牌經理Shawn Wang（左起）、新任台灣董事總經理 Rambo Chang、亞太區董事總經理Guirec Danno、行銷總監Teresa Fan、品牌大使Jackie Lee。圖／英商希威仕提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭艾雷島知名酒廠布納哈本（Bunnahabhain），推出全新三年限量典藏系列「Westering Home Collection」，以島上經典歌曲《Westering Home》為靈感，延續品牌傳統，訴說對島嶼、社群與家園的深厚情感。首支酒款「15年啟航Turas Math No.1」限量登台，酒精濃度55.9%，建議售價4,500元。

艾雷島每年舉辦為期十天的「Fèis Ìle威士忌嘉年華」，吸引世界各地酒迷朝聖。布納哈本此次也以此盛會為契機，發表此全新系列，呼應酒廠起源與島嶼精神，喚起全球威士忌愛好者的歸屬感。

首支酒款「15年啟航Turas Math No.1」中的「Turas Math」，在蓋爾語中意指「美好旅程的開始」，酒款以兩段熟成工藝展現風味層次。部分酒液在2008年蒸餾後，於西班牙赫雷斯的曼查尼亞雪莉桶（Manzanilla Sherry casks）中熟成15年；另一部分則先在再填桶（refill casks）中熟成10年，再移至義大利阿瑪羅尼（Amarone）紅酒桶中再陳年5年，最終巧妙調和。

酒體呈現胡桃棕色，香氣中有黑櫻桃、李子與黑莓，融合丁香與烤堅果。入口後是太妃糖與榛果交織的甜香，伴隨乾無花果與草本氣息，尾韻綿長，微鹹海風特質鮮明，充分體現艾雷島風土與布納哈本的經典風格。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

布納哈本「Westering Home Collection」系列「15年啟航Turas Math No.1」限量登台。圖／英商希威仕提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
布納哈本「Westering Home Collection」系列「15年啟航Turas Math No.1」限量登台。圖／英商希威仕提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
布納哈本「15年啟航Turas Math No.1」限量登台，酒精濃度55.9%，建議售價4,500元。圖／英商希威仕提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
布納哈本「15年啟航Turas Math No.1」限量登台，酒精濃度55.9%，建議售價4,500元。圖／英商希威仕提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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