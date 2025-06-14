看懂魏斯安德森新片 《腓尼基計畫》6彩蛋一次解讀！

有「置中」名導之稱的魏斯安德森（Wesley Wales Anderson），近日新片《腓尼基計劃》（The Phoenician Scheme）正上映，這部電影延續了其過往一貫的懷舊、溫暖、懸疑、黑色喜劇風格，演員表也是一字排開嚇死人。男主角班尼西歐戴托羅（Benicio del Toro）飾演一位富可敵國的狡詐商人，他歷經多次暗殺、墜機存活至今，並將實行一個耗費數十年的腓尼基計畫的最後一階段，他選擇指定長年疏遠的女兒成為繼承人，除要面對來路不明的刺客，更要與合夥人碰面，想盡辦法補全資金缺口....電影裡藏入了多個深度彩蛋，除了電影本身節奏精彩、劇情千迴百轉，看細節、同樣也能搜到格外觀影樂趣！

彩蛋1：演員表根本好萊塢大聯盟

由於魏斯安德森的風格鮮明，不少一線演員都心甘情願降價演出。本次演員表攤開也皆是一時之選，包含主人翁的Benicio del Toro、演出修女Liesl的Mia Threapleton，客串的影帝Tom Hanks與曾演出絕命毒師的Bryan Cranston、曾在007系列電影三度出演的美國演員Jeffrey Wright、法國演員Mathieu Amalric、史嘉蕾喬韓森，以及Benedict Cumberbatch；而魏斯安德森的「老班底」Bill Murray也在片中擔任重要「神」角色。演什麼？留給你入場時考考眼力了！

彩蛋2：十字架珠寶項鍊非一般貴氣

電影中Mia Threapleton在劇情後半段拿起了一副珠寶光氣的寶石項鍊十字架，其實這副項鍊出自法國珠寶品牌Cartier之手；同時電影中至少兩個橋段也出現了求婚情節，雖然沒有明顯Logo入鏡，但是紅色略帶八角、金邊紋飾的輪廓，貌似也出自Cartier之手！

彩蛋3：寶石煙斗出自英國紳裝老牌

電影中Mia Threapleton手上常拿著一只煙斗，出自父親饋贈。實際上，這只煙斗出自英國老牌Dunhill之手，靈感源自19世紀廣受歡迎的經典美式玉米芯煙斗，以雕刻玉米芯為煙斗本體，並在18K金框架中鑲飾手工切割與拋光的半寶石。煙斗並是由一位獨立珠寶鑲嵌師與英國1912年創立老舖The White Spot煙斗工藝師的合作成果。

彩蛋4：鋼筆成儀式感重要道具

電影中有多次的重要簽約場合，第一次出現在Benicio del Toro希望女兒簽約繼承他的資產，第二次則是在劇情高潮的重要場合，兩次都出現了萬寶龍的經典大師傑作Meisterstück鋼筆，甚至Wes Anderson還跟萬寶龍聯名，推出一款運用黃綠雙色的特殊鋼筆，讓書寫、簽約更具儀式感；事實上，綠色也是電影中的重要暗喻角色，像是演出女兒的Mia Threapleton在戲中後半段的襪子從白色悄悄轉成了綠色，同時眼影的色彩也低調轉化，另外一幕Benicio del Toro不慎踩入森林中的流沙之後，被救出後的色彩也是從髮型、皮膚、衣物全數清一色叢林綠。

彩蛋5：經典台詞藏導演私心？

電影中主角Benicio del Toro講了一句台詞展示其財力與品味，「不要買名畫，要買傑作」（Never buy good pictures. Buy masterpieces.）除了最後跑工作人員表時搭配上大量名畫真跡，masterpiece也是萬寶龍「大師傑作」德文Meisterstück的英文直譯。值得一提的是，電影尾聲的工作人員字幕表也採用了魏斯安德森在運鏡時愛用的橫向捲軸手法，同時加入了大量可愛插畫元素，欣賞工作人員字幕表，也別有樂趣一番！

彩蛋6：柏林咖啡名店參一角推限量聯名

2024年電影拍攝期間，柏林的咖啡名店Five Elephant提供了包含導演、演員、劇組人員美味又提神的咖啡。最後他們決定，電影公司、Five Elephant與柏林設計工作室Sunst Studio，一起將電影中的道具變成限量旅行咖啡包商品，限量72套！

這組「套組」還原了電影中的重要道具，並將包含一組選用谷吉（Guji）產區、以低溫厭氧處理、慢速熟成、並在柏林進行烘焙的衣索比亞咖啡，印有FE小飛象Logo的瓷杯和瓷碟、一份腓尼基咖啡地圖、一支鉛筆與削鉛筆器，以及一份外交咖啡護照。全套限量72組並附手寫編號，可在Five Elephant官方網站上販售。套組訂價約126.05歐元、折合台幣約4,300元，限量72套；當然你也可以單獨購買聯名的咖啡，訂價約25.23歐元、折合台幣約860元。想喝一杯魏斯安德森也喜愛的咖啡？這下再也不是難事。