「誠品生活台南」17天湧40萬人次 7月5日書店不打烊登場

南台灣最大據點「誠品生活台南」今天正式開幕，試營運加上開幕至今短短17天，已吸引超過40萬人次湧入。書區挑高10公尺、館藏豐富，吸引大量讀者與遊客爭相造訪，藝術圖書、語言學習與兒童英文書籍銷售亮眼。7月5日將舉辦「24小時書店不打烊」活動，結合音樂、電影、美食與清晨講座，打造屬於台南人的夜讀派對。

誠品表示，迄今試營運與開幕共計17天，來客數已突破40萬人次，顯示台南市民對書香與藝文活動的熱烈回響，藝術圖書、圖像書、英文兒童讀物及語言學習書籍為當前最熱銷類別。

誠品董事長吳旻潔感謝台南市政府、房東碳佐麻里與誠品團隊的支持與努力。吳旻潔表示，這間書店延續誠品創辦人吳清友精神，位於其故鄉別具意義，也讓人聯想到過去深具文化象徵的敦南店，期盼未來能成為台南生活的一部分。

雲門舞集創辦人林懷民以「台南有文化、有創意，也有人情味」形容當地氛圍，並感謝天候放晴是媽祖婆保佑的好兆頭。台南市副市長葉澤山則表示，市府樂見誠品進駐，尤其「誠品繪本公寓」成為孩子認識世界的起點，讓閱讀走入生活。

最受矚目的「書店24小時不打烊」活動將於7月5日晚間登場，串連音樂派對、露天電影院、深夜咖啡酒館、晨間講座與美食活動，打造不眠書夜。活動邀請「台南妹仔ayo」分享台語文化，未完成樂團主創作人Peter現場彈唱，深夜時段由「民生電氣」規劃書區派對專屬歌單，並於凌晨播放紀錄片舌尖上的禪。

書店旁的StableNice Coffee Express將化身深夜咖啡小酒館，邀請亞洲五十大酒吧調酒師客座；「金色三麥」也加入紅眼活動行列，經典蜂蜜啤酒買一送一，並延長營業至凌晨1時。7月6日早上8時起，則有美食作家王浩一舉辦「早餐講座」，分享他對台南風味的深刻記憶。

此外，即日起每周六夜晚將舉辦露天電影院，播映月老、幸福路上、刻在你心底的名字等電影，戶外草坪並設置12公尺高的巨型蛇頸龍藝術裝置，白天夜晚各具風情。1樓至4樓書區同時展出「寫予時間的記持－台灣文學慢板」開幕限定策展，邀讀者漫步百年文學長廊，感受台南藝文氣息。