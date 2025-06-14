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TWICE子瑜生日快樂！7句「追夢語錄」超勵志

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @thinkaboutzu
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TWICE子瑜6月14日生日快樂！台南女兒子瑜13歲就到韓國當練習生、16歲以TWICE成員正式出道，是團內的領舞、副唱及忙內擔當，去年更以首張個人迷你專輯《abouTZU》，成為TWICE第3位SOLO出道的成員。

一路走來，子瑜的努力與堅持有目共睹，她從青春可愛的小女生，成長為美麗優雅的女神，夢幻神顏更多次入選TC Candler「世界百大最美臉孔」，2019年還奪下第一名，成為台灣之光。快來看子瑜的7句「追夢語錄」，每一句都能看出她對於實現夢想的認真態度。

TWICE今年迎來出道10週年，《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會將於11月22日在高雄登場，也是子瑜首度回家鄉開唱，久等的台灣ONCE一定要為她送上最大的尖叫聲！

●TWICE子瑜的「追夢語錄」

1.請不要從別人口中去認識任何人，或是自己。—TWICE子瑜

2.如果你愛一件事，就必須勇敢嘗試，任何經歷，不論好壞，都是養分。—TWICE子瑜

圖／翻攝自IG @thinkaboutzu
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3.夢想若要實現，必須付出努力、犧牲和勇氣。—TWICE子瑜

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4.就算沒有得償所願也沒有關係，因為那也是我的必經之路。—TWICE子瑜

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5.夢想需要堅持，但也要享受追逐的過程。—TWICE子瑜

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6.即使現在不夠好，但只要努力，未來一定會更好。—TWICE子瑜

圖／翻攝自IG @thinkaboutzu
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7.每個女孩都應該相信自己是獨特的，擁有自己的閃光點。—TWICE子瑜

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女生 夢想 IS

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