壽星「4人同行1人免費吃到飽」！台北美福暑期優惠出爐

即將放暑假！台北美福大飯店針對親子族群推出「速度與積情」親子放電計畫， 包括7月27日一日限定，由專業師資帶領孩子組裝樂高賽車，在專屬跑道上互動競賽。專案含限量兒童T恤並加贈兒童早餐、使用飯店泳池與遊戲室設施，一泊一食每房9,999元。

「速度與積情」住房專案將安排下榻15坪大的行政客房，適用於兩位成人及一位12歲以下兒童入住，專案包含樂高賽車體驗課程，搭贈美福限量兒童T恤乙件，還提供豐盛的彩匯自助式早餐，亦可體驗600坪的健身中心，包含戶外恆溫泳池、兒戲遊戲室、 韻律教室、三溫暖等設施。7月27限定推出。