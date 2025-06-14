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壽星「4人同行1人免費吃到飽」！台北美福暑期優惠出爐

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北美福大飯店彩匯自助餐廳， 推出7、8月壽星於周一至周五享用下午茶餐，可享四人同行一人免費優惠。圖/ 台北美福大飯店提供
台北美福大飯店彩匯自助餐廳， 推出7、8月壽星於周一至周五享用下午茶餐，可享四人同行一人免費優惠。圖/ 台北美福大飯店提供

即將放暑假！台北美福大飯店針對親子族群推出「速度與積情」親子放電計畫， 包括7月27日一日限定，由專業師資帶領孩子組裝樂高賽車，在專屬跑道上互動競賽。專案含限量兒童T恤並加贈兒童早餐、使用飯店泳池與遊戲室設施，一泊一食每房9,999元。

「速度與積情」住房專案將安排下榻15坪大的行政客房，適用於兩位成人及一位12歲以下兒童入住，專案包含樂高賽車體驗課程，搭贈美福限量兒童T恤乙件，還提供豐盛的彩匯自助式早餐，亦可體驗600坪的健身中心，包含戶外恆溫泳池、兒戲遊戲室、 韻律教室、三溫暖等設施。7月27限定推出。

此外，飯店內的人氣「彩匯自助餐廳」也推出壽星專屬禮遇，凡是7月及8月的壽星、於生日當月的周一至周五享用下午茶餐，可享四人同行一人免費優惠。美福推薦，不可錯過爐烤牛肉及美福牛肉麵，日式料理區提供海鮮百匯，包括日式生魚片、壽司、季節海鮮等。另外還有精選港點及熱食，以及來自印度的廚師以正統的料理手法端呈道道印饗美饌。人氣甜品區提供有飯店與日本神戶交流的限定 甜點，另有哈根達斯及莫凡彼兩款知名品牌冰淇淋。下午茶餐平日每人1,100元+10%。相關資訊可洽：02-7722-3399。

台北美福大飯店彩匯自助餐廳 提供多樣海陸鮮味，以及暢饗招牌牛肉麵及五星甜點。圖/台北美福大飯店提供
台北美福大飯店彩匯自助餐廳 提供多樣海陸鮮味，以及暢饗招牌牛肉麵及五星甜點。圖/台北美福大飯店提供
台北美福大飯店推出一日限定的「速度與積情」住房專案，在專業師資帶領下，體驗樂高組裝賽車活動。圖/台北美福大飯店提供
台北美福大飯店推出一日限定的「速度與積情」住房專案，在專業師資帶領下，體驗樂高組裝賽車活動。圖/台北美福大飯店提供

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